- В Украине запретили лекарство для сердечников19:05
- Уникальные находки сделали водолазы МЧС накануне Крещения18:35
- Парубий снова закрыл Раду из-за отсутствия депутатов18:16
- На Закарпатье 10-летний ребенок устроил поножовщину17:55
- Нардеп отобрал ребенка у матери: реакция украинцев17:20
- Миссия США при ОБСЕ обвиняет Россию в вооружении сепаратистов16:55
- В Украине создана электронная биржа труда16:30
- Украина готова покупать российский газ – Еврокомиссия16:02
- Подорожание коммуналки: эксперты прогнозируют новую волну15:48
- Зачем на самом деле Путин затеял войну на Донбассе15:16
Кабмин поднял оклады госслужащих
Заработная плата за выполненную работу государственным служащим и некоторым другим сотрудникам иных категорий государственных органов будет поднята на пятнадцать процентов в среднем. При этом самый маленький заработок госслужащего с первого дня 2017-го согласно Закону Украины «О государственной службе» будет находиться на уровне двух тысяч украинских гривен.
Как информирует replyua.net, оклады должностных лиц государственных служащих, а также некоторых других работников госорганов были подняты от 5 до 27 процентов. В Кабинете министров подчеркнули, что правительство Украины постановило об этом, имея цель упорядочить в 2017 году условия и величину окладов работников госорганов согласно действующему законодательству в Украинском государстве. Кроме того таким документом было упорядочено отнесение должностей госслужбы соответствующих групп оплаты труда.
Насколько известно, ранее уже не один раз сообщалось, что правительство под главенством Владимира Гройсмана, приняло решение поднять с 1 января текущего года минимальную зарплату работающего гражданина Украины в два раза. Таким образом, по заявлению председателя Кабмина, каждый официально трудоустроенный украинец будет получать минимум 3 тысячи и 200 гривен.
Источник: replyua.net.
Теги: Донбасс, зарплата, повышение, Кабмин
- Кабмин отчитался: с 1 января выросли зарплаты бюджетников и госслужащих
- Увеличение минимальной зарплаты в Украине: кто это ощутит на себе (ИНФОГРАФИКА)
- «Стена правды» у ног Ильича
- С сегодняшнего дня повышаются зарплаты бюджетникам
- Рост зарплат в 2017: на что могут рассчитывать украинцы
- Реформы в действии: Порошенко, Гройсману и их подчиненным увеличили зарплаты
- Боевики «ДНР» пытаются смыть грехи прямо на позициях13:58
- Разведка: российские ГРУ-шники на Донбассе маскируются под "казаков"13:30
- Приходько: судьба Донбасса решится в 2017 году10:55
- В зоне АТО разрываются минометы, гранатометы и ПТРК: ранены двое бойцов ВСУ10:30
- Захарченко сделал скандальное заявление о переселенцах в Крыму09:21
- Январь. Прифронтовую рощу снегом засыпает09:15
- Околиц чёрно-белое безмолвие08:45
- Плотницкий исключил возвращение ЛНР в Украину08:34
- Украина и «ЛНР» умалчивают, кто в итоге оплатил задолженность «республики» по воде22:20
- В зоне АТО задержан гражданин РФ21:30
- Несколько часов: страны Балтии предупреждены о готовности России к внезапной атаке19:42
- Гаага опубликовала иск Украины против России19:25
- В Украине запретили лекарство для сердечников19:05
- Лавина сошла на отель в Италии: все подробности18:48
- Уникальные находки сделали водолазы МЧС накануне Крещения18:35
- Парубий снова закрыл Раду из-за отсутствия депутатов18:16
- На Закарпатье 10-летний ребенок устроил поножовщину17:55
- По боевикам ИГ на юге Ливии отработали авиаударами бомбардировщики США17:38
- Нардеп отобрал ребенка у матери: реакция украинцев17:20
- Укрпочта компьютеризировала поиск утерянных посылок17:10
- С чем может быть связано воспаление в организме16:17
- Сидячий образ жизни ускоряет старение на восемь лет – ученые15:34
- Назван напиток, который защитит от морщин и лишнего веса11:08
- Январь. Прифронтовую рощу снегом засыпает09:15
- Околиц чёрно-белое безмолвие08:45
- 13 ошибок по уходу за собственной кожей08:00
- Найден план Даллеса по Донбассу. Сенсационный документ. ВИДЕО21:50
- Молодой женщине важно знать...18:50
- Станет ли Порошенко вторым Скоропадским?11:40
- Криминальные акции «Киевэнерго»: дело спускают на тормозах?16:30
- Новый транш МВФ: озвучены шокирующие требования
- Что делать переселенцам-пенсионерам, которые не прошли идентификацию Ощадбанка
- «ДНР» заявляет о выходе в 2017 году на границы всей Донецкой области
- "Вбив наповал": Сурков розповів ватажкам "Л/ДНР" про плани Кремля
- Плотницкий уехал в Москву и не выходит на связь со своим окружением
- Уфологи обнаружили на Марсе "инопланетного воина"
- В Новоазовске оккупанты устроили массовую драку – 20 боевиков в больнице.
- Путин внезапно стал откровенным
- Противник пытается вытеснить наши войска из окраин Еленовки, - ИС
- Приходько: судьба Донбасса решится в 2017 году