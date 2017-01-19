Кабмин поднял оклады госслужащих

19.01.2017 19:55

Заработная плата за выполненную работу государственным служащим и некоторым другим сотрудникам иных категорий государственных органов будет поднята на пятнадцать процентов в среднем. При этом самый маленький заработок госслужащего с первого дня 2017-го согласно Закону Украины «О государственной службе» будет находиться на уровне двух тысяч украинских гривен.



Как информирует replyua.net, оклады должностных лиц государственных служащих, а также некоторых других работников госорганов были подняты от 5 до 27 процентов. В Кабинете министров подчеркнули, что правительство Украины постановило об этом, имея цель упорядочить в 2017 году условия и величину окладов работников госорганов согласно действующему законодательству в Украинском государстве. Кроме того таким документом было упорядочено отнесение должностей госслужбы соответствующих групп оплаты труда.



Насколько известно, ранее уже не один раз сообщалось, что правительство под главенством Владимира Гройсмана, приняло решение поднять с 1 января текущего года минимальную зарплату работающего гражданина Украины в два раза. Таким образом, по заявлению председателя Кабмина, каждый официально трудоустроенный украинец будет получать минимум 3 тысячи и 200 гривен.

Источник: replyua.net.