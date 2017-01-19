Китай намерен помочь Украине в войне против России

19.01.2017 07:25

Как пишет Влад Пономарь, власти Китая заявили о своем намерении принять участие в урегулировании вооруженного конфликта на Востоке Украины. Гарант заявил, что надеется на плодотворное сотрудничество Украины и Китайской Народной Республики – об этом заявила его пресс-служба.

Пономарь пишет, что президент КНР Си Цзиньпин встретился с Петром Порошенко во время Всемирного экономического форума в Швейцарии. Лидер КНР заявил, что его страна по-прежнему поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, как и выбор украинского народа в пользу евроинтеграции. Президент КНР подчеркнул, что его страна намерена поучаствовать в урегулировании вооруженного конфликта на территории Украины, что окажет положительное влияние на урегулирование кризиса в Украине. Пресс-центр главы украинского государства заявляет, что украинская сторона настроена на плодотворное сотрудничество Украины и Китая по политическому урегулированию конфликта на Донбассе.

Администрация Президента Украины сообщает, что в ближайшее время состоятся двусторонние визиты – об этом договорились стороны. Как сообщает УНИАН, КНР находится в десятке важнейших внешнеэкономических партнеров Украины – наша страна экспортирует в Китай множество продовольственных товаров. С конца прошлого года между странами идут переговоры о создании зоны свободной торговли.

Источник: from-ua.com.