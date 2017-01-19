Последние новости раздела
- Околиц чёрно-белое безмолвие08:45
- Китай выступил за полный запрет на ядерное оружие08:25
- Кабмин отчитался: с 1 января выросли зарплаты бюджетников и госслужащих08:16
- Сазонов: в ближайшее время "Оппоблок" будет уничтожен07:38
- Китай намерен помочь Украине в войне против России07:25
- Парубия три часа допрашивала военная прокуратура07:15
- Обама ожидает, что у России и Украины будут сильные отношения06:45
- В Киеве парень со стрельбой ограбил почтовое отделение18:20
- Виталий Сердюк: Никаких доказательств вины Януковича в государственной измене нет, а ГПУ признала его президентом18:00
- Приватбанк возглавил турецкий реформатор17:00
Китай выступил за полный запрет на ядерное оружие
19.01.2017 08:25
Пекин призвал большие страны относиться к менее крупным как к равным, а не "как гегемон, распространяющий свою волю на других".
Председатель Китая Си Цзиньпин высказался за полное ядерное разоружение в мире, передает Channel news Asia.
"Ядерное оружие должно быть полностью запрещено и уничтожено, чтобы создать безъядерный мир", - сказал он, выступая в Женевском отделении ООН.
Политик также призвал крупные страны относиться к меньшим с позиций равноправности, а не "как гегемон, распространяющий свою волю на других".
Кроме того, председатель заявил о желании китайской стороны выстроить новую модель отношений с США.
Источник: korrespondent.net.
Теги: Донбасс, Китай, запрет, ядерное оружие
Читайте также:
- Китайских коммунистов наказывают за хороший аппетит
- В Донецкой области устроили "отлов" браконьеров
- Соцсети активно обсуждают визит Путина в Китай
- Российские пограничники не пустили в РФ "героев-освободителей" Донбасса
- В Китае разблокировали сайты "для взрослых"
- На одном из мариупольских пляжей обнаружили высокое бактериальное загрязнение
- Январь. Прифронтовую рощу снегом засыпает09:15
- Околиц чёрно-белое безмолвие08:45
- Плотницкий исключил возвращение ЛНР в Украину08:34
- Украина и «ЛНР» умалчивают, кто в итоге оплатил задолженность «республики» по воде22:20
- В зоне АТО задержан гражданин РФ21:30
- «ДНР» заявляет о выходе в 2017 году на границы всей Донецкой области21:00
- На Донбассе двое украинских военных получили ранения, - штаб АТО20:30
- СБУ уличила чиновников Донецкой железной дороги в получении «отката»19:00
- Нацгвардейцы стреляли под Мариуполем 17:20
- В «ДНР» заявили, что могут «мобилизовать» 250 тыс. человек16:40
- Январь. Прифронтовую рощу снегом засыпает09:15
- Сенегал и Нигерия приготовились к вторжению в Гамбию 08:57
- Околиц чёрно-белое безмолвие08:45
- Плотницкий исключил возвращение ЛНР в Украину08:34
- Китай выступил за полный запрет на ядерное оружие08:25
- Кабмин отчитался: с 1 января выросли зарплаты бюджетников и госслужащих08:16
- 13 ошибок по уходу за собственной кожей08:00
- Венесуэла выпустила вертикальные банкноты07:49
- Сазонов: в ближайшее время "Оппоблок" будет уничтожен07:38
- Китай намерен помочь Украине в войне против России07:25
- Январь. Прифронтовую рощу снегом засыпает09:15
- Околиц чёрно-белое безмолвие08:45
- 13 ошибок по уходу за собственной кожей08:00
- Найден план Даллеса по Донбассу. Сенсационный документ. ВИДЕО21:50
- Молодой женщине важно знать...18:50
- Станет ли Порошенко вторым Скоропадским?11:40
- Криминальные акции «Киевэнерго»: дело спускают на тормозах?16:30
- Холодная вода подарит бодрость. Если не переборщить…10:05
- Медики назвали болезнь – главную причину смерти женщин в 21 веке17:35
- Какой день в 2017 году будет самым депрессивным, выяснили ученые15:02
- Новый транш МВФ: озвучены шокирующие требования
- Что делать переселенцам-пенсионерам, которые не прошли идентификацию Ощадбанка
- "Вбив наповал": Сурков розповів ватажкам "Л/ДНР" про плани Кремля
- В Новоазовске оккупанты устроили массовую драку – 20 боевиков в больнице.
- Уфологи обнаружили на Марсе "инопланетного воина"
- Путин внезапно стал откровенным
- Плотницкий уехал в Москву и не выходит на связь со своим окружением
- Противник пытается вытеснить наши войска из окраин Еленовки, - ИС
- "Що вона собі дозволяє?!": бойовики хочуть позбутися Геращенко з гуманітарної підгрупи
- Нусс о том, каким будет следующий шаг Надежды Савченко