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Кто будет представлять Украину в Гааге

19.01.2017 21:30
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Кто будет представлять Украину в Гааге

Стало известно, кто будет представлять интересы Украины в Международном суде ООН по искупротив Российской Федерации

Заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль в эфире «Еспресо» сообщила, что это будет делать юридическая компания Covington & Burling.

«Мы получили поддержку со стороны правительства и смогли провести необходимое финансирование для того, чтобы найти юристов, для того, чтобы работать с наиболее профессиональными юристами», — сказала Зеркаль. Она также сообщила, что в декабре в 2014 году состоялся первый контакт с юристами Covington & Burling на основании меморандумов, которые они подготовили для Украины, для защиты украинских прав.

Зеркаль говорит, что работа над обращением Украины в Международный суд ООН длилась более 2,5 лет. По ее словам, перед подачей заявления с российской стороной происходил обмен дипломатическими нотами, которых было более 40 — в каждой ноте раскрывала суть претензий по выполнению или применения положений конвенции по противодействию финансированию терроризма. Еще более 20 дипломатических нот касались ликвидации всех форм расовой дискриминации.

 

Источник:  politeka.net



Теги: Украина, Донбасс, суд, Гаага
 
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