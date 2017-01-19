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Миссия США при ОБСЕ обвиняет Россию в вооружении сепаратистов
США при ОБСЕ обвинили Россию в вооружении сепаратистов, передает Корреспондент.
В сообщении также сказано, что Россия снова пытается играть роль жертвы, перекладывая вину на Украину за конфликт на Донбассе.
Россия продолжает вооружать, тренировать и воевать на стороне сепаратистов Донбасса, сообщила миссиия США при ОБСЕ в Twitter.
В сообщении также сказано, что Россия снова пытается играть роль жертвы, перекладывая вину на Украину за конфликт на Донбассе, который она развязала и продолжает разжигать.
"Россия отказывается брать на себя ответственность за начало конфликта в Украине и продолжает врать о своей роли в боевых действиях", - подчеркнули в миссии США при ОБСЕ.
В миссии напомнили, что санкции США и ЕС против России останутся до полного выполнения Минских соглашений.
Отметим, сегодня сообщалось, что на Донбассе бойкотировали офицера ОБСЕ из России.
Также напомним, что в прошлом месяце президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не виновата в войне на Донбассе.
Источник: from-ua.com
Теги: Россия, США, Донбасс, ОБСЕ
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