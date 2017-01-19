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На Закарпатье 10-летний ребенок устроил поножовщину

19.01.2017 17:55
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На Закарпатье 10-летний ребенок устроил поножовщину
Инцидент произошел во время спора между детьми, после случившегося мальчишка прятался в лесу

В селе Собатино Иршавского района ребенок во время ссоры  ударил в спину своего товарища.донбас

"В полицию поступило сообщение от дежурного врача, что к ним на "скорой" доставили 11-летнего ребенка. У мальчика обнаружили  колото-резаные  повреждения в области ребер справа", – сообщает полиция Закарпатья.

Как оказалось, во время спора 10-летний парень достал 23-сантиметровый нож и нанес удар своему "оппоненту. После случившегося  ребенок прятался  в лесу в горной местности.

По данному факту открыто уголовное производство. Пострадавший сейчас находится на лечении в хирургическом отделении. Нож направлен на экспертизу.

 

Источник: segodnya.ua

 


Теги: Донбасс, ребенок, Закарпатье
 
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