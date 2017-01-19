Последние новости раздела
- На Закарпатье 10-летний ребенок устроил поножовщину17:55
- Нардеп отобрал ребенка у матери: реакция украинцев17:20
- Миссия США при ОБСЕ обвиняет Россию в вооружении сепаратистов16:55
- В Украине создана электронная биржа труда16:30
- Украина готова покупать российский газ – Еврокомиссия16:02
- Подорожание коммуналки: эксперты прогнозируют новую волну15:48
- Зачем на самом деле Путин затеял войну на Донбассе15:16
- Экологическая катастрофа во Львове14:55
- Янукович пожаловался на некомпетентную Генпрокуратуру14:37
- Россия собрала с крымчан рекордную сумму налогов14:15
На Закарпатье 10-летний ребенок устроил поножовщину
19.01.2017 17:55
Теги: Донбасс, ребенок, Закарпатье
Читайте также:
- Как научить ребёнка обращаться с деньгами
- Собрать ребенка в школу: как и где это сделать экономнее
- Из трамвая вывалилось окно и упало на голову шестилетней девочке
- Качели стали делать "дома"
- Донбасская горечь: война и дети
- В Мариуполе кондуктор высадила из маршрутки ребенка, у которого не хватало мелочи на проезд
- Боевики «ДНР» пытаются смыть грехи прямо на позициях13:58
- Разведка: российские ГРУ-шники на Донбассе маскируются под "казаков"13:30
- Приходько: судьба Донбасса решится в 2017 году10:55
- В зоне АТО разрываются минометы, гранатометы и ПТРК: ранены двое бойцов ВСУ10:30
- Захарченко сделал скандальное заявление о переселенцах в Крыму09:21
- Январь. Прифронтовую рощу снегом засыпает09:15
- Околиц чёрно-белое безмолвие08:45
- Плотницкий исключил возвращение ЛНР в Украину08:34
- Украина и «ЛНР» умалчивают, кто в итоге оплатил задолженность «республики» по воде22:20
- В зоне АТО задержан гражданин РФ21:30
- На Закарпатье 10-летний ребенок устроил поножовщину17:55
- По боевикам ИГ на юге Ливии отработали авиаударами бомбардировщики США17:38
- Нардеп отобрал ребенка у матери: реакция украинцев17:20
- Укрпочта компьютеризировала поиск утерянных посылок17:10
- Миссия США при ОБСЕ обвиняет Россию в вооружении сепаратистов16:55
- Еще в одной европейской стране узаконили марихуану16:49
- В Турции гремит политический секс-скандал16:46
- В Украине создана электронная биржа труда16:30
- С чем может быть связано воспаление в организме16:17
- Украина готова покупать российский газ – Еврокомиссия16:02
- С чем может быть связано воспаление в организме16:17
- Сидячий образ жизни ускоряет старение на восемь лет – ученые15:34
- Назван напиток, который защитит от морщин и лишнего веса11:08
- Январь. Прифронтовую рощу снегом засыпает09:15
- Околиц чёрно-белое безмолвие08:45
- 13 ошибок по уходу за собственной кожей08:00
- Найден план Даллеса по Донбассу. Сенсационный документ. ВИДЕО21:50
- Молодой женщине важно знать...18:50
- Станет ли Порошенко вторым Скоропадским?11:40
- Криминальные акции «Киевэнерго»: дело спускают на тормозах?16:30
- Новый транш МВФ: озвучены шокирующие требования
- Что делать переселенцам-пенсионерам, которые не прошли идентификацию Ощадбанка
- "Вбив наповал": Сурков розповів ватажкам "Л/ДНР" про плани Кремля
- «ДНР» заявляет о выходе в 2017 году на границы всей Донецкой области
- Плотницкий уехал в Москву и не выходит на связь со своим окружением
- Уфологи обнаружили на Марсе "инопланетного воина"
- В Новоазовске оккупанты устроили массовую драку – 20 боевиков в больнице.
- Путин внезапно стал откровенным
- Противник пытается вытеснить наши войска из окраин Еленовки, - ИС
- "Що вона собі дозволяє?!": бойовики хочуть позбутися Геращенко з гуманітарної підгрупи