На Закарпатье 10-летний ребенок устроил поножовщину

Инцидент произошел во время спора между детьми, после случившегося мальчишка прятался в лесу

В селе Собатино Иршавского района ребенок во время ссоры ударил в спину своего товарища.донбас

"В полицию поступило сообщение от дежурного врача, что к ним на "скорой" доставили 11-летнего ребенка. У мальчика обнаружили колото-резаные повреждения в области ребер справа", – сообщает полиция Закарпатья.



Как оказалось, во время спора 10-летний парень достал 23-сантиметровый нож и нанес удар своему "оппоненту. После случившегося ребенок прятался в лесу в горной местности.

По данному факту открыто уголовное производство. Пострадавший сейчас находится на лечении в хирургическом отделении. Нож направлен на экспертизу.

Источник: segodnya.ua