Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Нардеп отобрал ребенка у матери: реакция украинцев

19.01.2017 17:20
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Нардеп отобрал ребенка у матери: реакция украинцев

Бывшая жена народного депутата Украины Сергея Власенко Наталья Окунская заявила о том, что муж отсудил у нее дочь.

Как передает Politeka об этом Окунская написала на своей странице в Facebook.

«Сегодня в украинском суде Власенко отсудил у меня Полину, которую я самостоятельно подняла без его помощи, которая прожила со мной, братьями и сестрой после развода 8,5 лет, какой бывший никогда не интересовался, которую уже несколько лет по его вине таскают по судам, прокуратурам, полиции, которая несколько лет говорит ему, что жить с ним не будет, которая обожает свою семью и мечтает о спокойном детстве, которая плачет по ночам»,- пишет она.

По ее словам,согласно решению суда, она обязана вернуть дочь из Франции в Украину и передать ее отцу Сергею Власенко. Как известно, Наталья Окунская проживает на сегодняшний день во Франции, где получила политическое убежище.

Окунская сообщила, что дочь уже в курсе решения суда, однако возвращаться в Украину к отцу она категорически отказывается. После публикации поста Окунской, пользователи сети начали публиковать сотни комментариев со словами поддержки и призывами к Сергею Власенко не отбирать дочь у матери.




Теги: Донбасс, ребенок, народный депутат
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх