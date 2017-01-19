Нардеп отобрал ребенка у матери: реакция украинцев

19.01.2017 17:20

Бывшая жена народного депутата Украины Сергея Власенко Наталья Окунская заявила о том, что муж отсудил у нее дочь.

Как передает Politeka об этом Окунская написала на своей странице в Facebook.

«Сегодня в украинском суде Власенко отсудил у меня Полину, которую я самостоятельно подняла без его помощи, которая прожила со мной, братьями и сестрой после развода 8,5 лет, какой бывший никогда не интересовался, которую уже несколько лет по его вине таскают по судам, прокуратурам, полиции, которая несколько лет говорит ему, что жить с ним не будет, которая обожает свою семью и мечтает о спокойном детстве, которая плачет по ночам»,- пишет она.

По ее словам,согласно решению суда, она обязана вернуть дочь из Франции в Украину и передать ее отцу Сергею Власенко. Как известно, Наталья Окунская проживает на сегодняшний день во Франции, где получила политическое убежище.

Окунская сообщила, что дочь уже в курсе решения суда, однако возвращаться в Украину к отцу она категорически отказывается. После публикации поста Окунской, пользователи сети начали публиковать сотни комментариев со словами поддержки и призывами к Сергею Власенко не отбирать дочь у матери.