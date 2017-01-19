Наступление РФ на Украину обернется для Москвы катастрофой

19.01.2017 11:33

Эскалация конфликта приведет к неприемлемым жертвам среди военных России, отметил Пионтковский.

Россия не пойдет на военную эскалацию конфликта с Украиной по двум объективным причинам, одна из которых – неприемлемые жертвы среди российских военнослужащих. Об этом рассказал российский политолог, журналист, политический деятель Андрей Пионтковский.

Комментируя заявления главаря боевиков т.н. "ДНР" Александра Захарченко о претензиях на всю территорию Украины и будущем вхождении Донбасса в состав РФ, политолог заметил: "Он рассказывает о своих пожеланиях. В какой-то степени это призыв к Москве пойти на военную эскалацию конфликта с Украиной. Ну и какие-то надежды, что Москва на это пойдет".

В то же время Пионтковский подчеркнул: "В Москве прекрасно понимают, что это будет катастрофой для России по двум причинам". Первая состоит в том, что эскалация конфликта приведет к существенному увеличению числа жертв среди военных.

"Украинская армия сможет оказать достаточное сопротивление для того, чтобы жертвы российских военнослужащих стали неприемлемыми", – сказал он.

В этом контексте эксперт подчеркнул: "Речь будет уже идти не о каких-то "зеленых человечках" и не о Захарченко. Он ведь надеется не на себя и не на своих бандитов, а на регулярную российскую армию". Он также напомнил о том, что российское общество не приняло гибели нескольких тысяч российских военных во время активной фазы войны в 2014 году, несмотря на то, что "их хоронили тайком, и информация была засекречена".

Еще одна причина того, что Кремль воздержится от эскалации в Украине, состоит в том, что она вызовет "более резкую реакцию Запада" – "как минимум, продажу современного летального оружия Украине, противотанковых ракет и так далее".

"В Москве сумасшедшие, но мыла не едят. На такой вариант они могут пойти только от крайнего безумия", – заверил Пионтковский.

Отвечая на вопрос, почему Захарченко разрешают говорить подобные вещи, политолог пояснил: "Первое – попугать вас немного. Второе – на фоне таких заявлений Путин в "нормандском" формате может выглядеть чуть ли не миротворцем". "Это элемент гибридной войны. Ему не только разрешают, но даже поощряют", – убежден эксперт.

Напомним, 16 января главари т.н. "ЛНР" и "ДНР" Игорь Плотницкий и Александр Захарченко прибыли в оккупированный Крым для того, чтобы сделать "ряд политических заявлений" с крымскими "коллегами". В частности, Захарченко сказал: "Мы ждем от 2017 года, что вследствие каких-то украинских вооруженных провокаций произойдет эскалация и "Минск" станет неактуальным. Что создаст предпосылки для вхождения нас в Россию по примеру Крыма уже в 2018 году".

Источник: segodnya.ua.