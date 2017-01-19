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НБУ признал неплатежеспособным еще один банк

19.01.2017 20:25
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НБУ признал неплатежеспособным еще один банк

В этот раз пришлось закрыть "Народный капитал".

Национальный банк Украины признал банк "Народный капитал" неплатежеспособным. В регуляторе заявили о несоответствии структуры собственности Банка требованиям прозрачности. Об этом сообщили в пресс-службе НБУ.

В Нацбанке заявили, что более 85 процентов акций банка принадлежат лицам, из которых никто не является собственником существенной доли. Наибольшая доля принадлежит Валерию Макаренко - 14,24 процента акций. Однако, по мнению НБУ, он получил эту долю с нарушением законодательства, а именно без согласования с Нацбанком.

Несмотря на это, самоликвидация банка пока не согласована.

По данным НБУ, в июле 2016 года "Народный Капитал" был отнесен в категорию проблемных и в течение срока банк не привел свою деятельность в соответствие с требованиями законодательства.

Средства 99 процентов вкладчиков банка находятся в пределах гарантированных 200 тысяч гривен и будут возмещены Фондом гарантирования вкладов.

 

Источник:  kp.ua



Теги: Донбасс, НБУ, банк
 
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