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Под запрет в Украине попали два фильма Рязанова
Комедии знаменитого режиссера лишились прокатных удостоверений и госрегистрации.
Прокатные удостоверения и госрегистрацию в Украине отменили двум фильмам российского режиссера Эльдара Рязанова . Об этом сообщает УНН.
В черном списке Госкино всего оказалось 18 картин и сериалов. Среди них фильмы Рязанова «Привет, дуралеи!» (1996) и «Тихие омуты» (2000).
«Госкино отменило государственную регистрацию и признало недействительными прокатные удостоверения, выданные на 18 фильмов и телесериалов с участием российского актера Яна Цапника, внесенного Министерством культуры Украины в Перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины», - пояснил председатель Госкино Украины Филипп Ильенко.
Ранее "Комментарии" писали о том, что в 2016 году Украина запретила прокат 38 российских фильмов.
Источник: comments.ua.
Теги: Украина, Донбасс, фильм, запрет
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