Под запрет в Украине попали два фильма Рязанова

19.01.2017 11:15

Комедии знаменитого режиссера лишились прокатных удостоверений и госрегистрации.

Прокатные удостоверения и госрегистрацию в Украине отменили двум фильмам российского режиссера Эльдара Рязанова . Об этом сообщает УНН.

В черном списке Госкино всего оказалось 18 картин и сериалов. Среди них фильмы Рязанова «Привет, дуралеи!» (1996) и «Тихие омуты» (2000).

«Госкино отменило государственную регистрацию и признало недействительными прокатные удостоверения, выданные на 18 фильмов и телесериалов с участием российского актера Яна Цапника, внесенного Министерством культуры Украины в Перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины», - пояснил председатель Госкино Украины Филипп Ильенко.

Ранее "Комментарии" писали о том, что в 2016 году Украина запретила прокат 38 российских фильмов.

Источник: comments.ua.