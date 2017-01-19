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Под запрет в Украине попали два фильма Рязанова

19.01.2017 11:15
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Под запрет в Украине попали два фильма Рязанова

Комедии знаменитого режиссера лишились прокатных удостоверений и госрегистрации.

Прокатные удостоверения и госрегистрацию в Украине отменили двум фильмам российского режиссера Эльдара Рязанова .  Об этом сообщает УНН.

В черном списке Госкино всего оказалось 18 картин и сериалов. Среди них фильмы Рязанова «Привет, дуралеи!» (1996) и «Тихие омуты» (2000).

«Госкино отменило государственную регистрацию и признало недействительными прокатные удостоверения, выданные на 18 фильмов и телесериалов с участием российского актера Яна Цапника, внесенного Министерством культуры Украины в Перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины», - пояснил председатель Госкино Украины Филипп Ильенко.

Ранее "Комментарии" писали о том, что в 2016 году Украина запретила прокат 38 российских фильмов. 

 

Источник: comments.ua.



Теги: Украина, Донбасс, фильм, запрет
 
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