Подорожание коммуналки: эксперты прогнозируют новую волну

19.01.2017 15:48

Вслед за светом, новые тарифы на который вступают в силу с 1 марта, могут подорожать холодная вода и газ.

Такой неутешительный прогноз делают эксперты в сфере энергетики, пишет «Сегодня».

Вероятное подорожание воды объясняют тем, что в структуре тарифа на воду 34% составляет оплата электроэнергии. А еще 26% – заработные платы, которые также выросли.

Кроме того, эксперты в сфере энергетики уверены, что в нынешнем году стоит готовиться и к подорожанию газа. Дело в том, что в действующем тарифе заложена стоимость импортного газа – 185 долларов за тысячу кубометров, а в бюджете на 2017 год предусмотрено, что голубое топливо для Украины будет стоить уже 245 долларов.

По подсчетам экс-начальника Управления по связям с общественностью «Нафтогаза» Валентина Землянского, газ будет стоить 9600 гривен за тысячу кубометров (на данный момент 6800 грн).

Еще менее приятный прогноз делает эксперт Юрий Корольчук. Он уверен, что экономически обоснованный тариф на газ подскочит на 25-60% (до 8,5-11 тыс. грн).

Подтверждает слова экспертов о подорожании и тот факт, что в меморандуме о сотрудничестве с МВФ Украина обязуется к концу 2017 года ликвидировать дефицит «Нафтогаза». А если тарифы оставить без повышения то правительству придется дополнительно дотировать предприятие. Таким образом получается, что без повышения тарифа на газ, выполнить обязательства перед МВФ вряд ли удастся.

Здесь стоит отметить, что от стоимости газа зависят тарифы на отопление и горячую воду.

Источник: politeka.net.