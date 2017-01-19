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Порошенко ждет эффективной встречи с Трампом

19.01.2017 11:56
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Порошенко ждет эффективной встречи с Трампом

Президент Украины Петр Порошенко заявил в интервью The Wall Street Journal на Всемирном экономическом форуме в Давосе, что надеется на встречу с избранным президентом США Дональдом Трампом в следующем месяце и рассчитывает на то, что новое американское правительство будет продолжать поддержку Украины, передает Корреспондент.

"В первую очередь, мы пользуемся сильной поддержкой обеих партий в США", − сказал Порошенко, добавив, что "абсолютно уверен, что продолжение нашего сотрудничества с Соединенными Штатами будет очень эффективным".

"Это будет мое большое удовольствие, и, я думаю, что это будет эффективная встреча учитывая мое впечатление о телефонном разговоре", − сказал он.

По словам Порошенко, во время звонка Трамп выглядел очень заинтересованным тем, что происходит в Украине, и просил прокомментировать ситуацию на востоке Украины и в Крыму.

 

Источник:  from-ua.com.



Теги: США, Донбасс, встреча, Порошенко
 
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