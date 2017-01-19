Рада разрешила войска НАТО в Украине

19.01.2017 12:52

Верховная Рада разрешила проводить на территории Украины масштабные многонациональные учения в 2017 году.

Одобрили соответствующее решение президента Петра Порошенко 236 депутатов, передает Politeka.

В учениях по подготовке подразделений вооруженных сил, которые будут проходить с января по декабрь, планируют принять участие до 3 тысяч военнослужащих США и других стран НАТО с вооружением и техникой.

В частности, летом для проведения американо-украинских учений Sea Breeze на 25 дней планируется допуск до 2 500 военнослужащих США и других стран НАТО с вооружением и техникой. Ожидают прибытия около 10 кораблей, пяти подводных лодок, 10 самолетов и вертолетов, а также до 60 единиц колесной техники.

Для проведения учений Rapid-2017 в июне-ноябре на 25 дней разрешен допуск до 2000 военнослужащих США и других стран НАТО с вооружением и военной техникой — до 6 самолетов и 10 вертолетов.

Также утвержден план участия украинских военных в многонациональных учениях на территории других стран.

Источник: politeka.net.