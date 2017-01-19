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Рада разрешила войска НАТО в Украине
Верховная Рада разрешила проводить на территории Украины масштабные многонациональные учения в 2017 году.
Одобрили соответствующее решение президента Петра Порошенко 236 депутатов, передает Politeka.
В учениях по подготовке подразделений вооруженных сил, которые будут проходить с января по декабрь, планируют принять участие до 3 тысяч военнослужащих США и других стран НАТО с вооружением и техникой.
В частности, летом для проведения американо-украинских учений Sea Breeze на 25 дней планируется допуск до 2 500 военнослужащих США и других стран НАТО с вооружением и техникой. Ожидают прибытия около 10 кораблей, пяти подводных лодок, 10 самолетов и вертолетов, а также до 60 единиц колесной техники.
Для проведения учений Rapid-2017 в июне-ноябре на 25 дней разрешен допуск до 2000 военнослужащих США и других стран НАТО с вооружением и военной техникой — до 6 самолетов и 10 вертолетов.
Также утвержден план участия украинских военных в многонациональных учениях на территории других стран.
Источник: politeka.net.
Теги: Украина, Донбасс, Рада, войска, НАТО
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