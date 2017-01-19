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Российская агрессия выгнала из домов на Донбассе 2,5 млн человек

19.01.2017 13:43
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Российская агрессия выгнала из домов на Донбассе 2,5 млн человек

Действующий председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, министр европейских, интеграционных и иностранных дел Австрии Себастьян Курц сообщил, что молодежь покидает неподконтрольную часть Донбасса, а количество переселенцев уже достигло 2,5 млн человек. Как передает «УНИАН», об этом Курц сказал на пресс-конференции в Москве с главой МИД России Сергеем Лавровым.

«Есть много молодых людей, которые покидают этот регион. В основном, остаются старики – практически без какой-либо поддержки и ухода. 3 млн человек полностью зависят от гуманитарной помощи, 2,5 млн человек в различных направлениях покинули этот регион в качестве беженцев», - сказал Курц.

Глава ОБСЕ подчеркнул, что гуманитарная ситуация вдоль линии соприкосновения остается тяжелой, большое количество людей страдает.

«С моей точки зрения, Москва здесь несет очень большую ответственность, и у нее есть возможность внести большой вклад в решение этой задачи», - подчеркнул Курц.

Также он отметил, что в регионе должна присутствовать ОБСЕ, чтобы улучшить жизнь людей.

 

Источник:  sprotyv.info.



Теги: Россия, Донбасс, война, агрессия, АТО
 
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