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Россия собрала с крымчан рекордную сумму налогов
За 2016 год российские налоговики собрали в Крыму почти 50 млрд рублей налогов, что в два раза превышает показатели 2014 года и в 1,2 раза превышает показатели 2015 года. Об этом заявил глава регионального управления налоговой службы Роман Наздрачев, передает Корреспондент со ссылкой на Новости Крыма.
"В консолидированный бюджет РФ на территории Крыма мобилизовано около 50 миллиардов рублей. Темп роста очень существенный – 124%. Фактически 10 миллиардов мы дали плюсом к уровню прошлого года", – сказал он.
Наздрачев уточнил, что "по темпам поступления налоговых сборов республика Крым попадает в тройку регионов России".
По его данным, за год в Крыму возросли поступления по налогу на добавленную стоимость (+38%), налогу на доходы физлиц (+32%), акцизному сбору (+11%), налогам на совокупный доход (+59%).
Источник: from-ua.com.
Теги: Россия, Донбасс, Крым, налоги
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