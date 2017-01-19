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Рынок безработицы в Украине: эксперт дал неутешительный прогноз

19.01.2017 12:28
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Рынок безработицы в Украине: эксперт дал неутешительный прогноз

Увеличение минимальной зарплаты до 3200 грн приведет к массовым сокращениям неквалифицированных сотрудников, которые будут вынуждены отправиться на биржу труда

Об этом пишет «Сегодня».

Президент Украналитцентра Александр Охрименко утверждает, что решение Кабинета министров Украины поднять вдвое минимальную зарплату заставит работодателей уволить большое количество работающих украинцев.

«Увольнения уже начались в торговле, сфере обслуживания, получавших по-белому 1600 грн. Многие из них пойдут на биржу, но продолжат работать нелегально у того же хозяина», — сказал он.

В свою очередь HR-эксперт rabota.ua Татьяна Пашкина считает, что «расти в первые 3—4 месяца безработица может за счет предпринимателей, которые закроют свой бизнес и станут на учет в центры занятости».

 

Источник:  politeka.net.



Теги: Украина, Донбасс, работа, безработица, рынки
 
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