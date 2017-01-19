Сазонов: в ближайшее время "Оппоблок" будет уничтожен

19.01.2017 07:38

Политический обозреватель Кирилл Сазонов сообщает, что дни до распада «Оппозиционного блока» сочтены – скрывать глубокий раскол внутри этой политической силы уже невозможно, - передает replyua.net.



Сазонов пишет: «Конфликт внутри «регионалов» уже очевиден всем – дальше скрывать его у них не получится. В ближайшее время мы станем свидетелями того, как прокремлевская «газовая группировка» демонстративно отколется от «донецко-запорожских» и «днепропетровских». Он подчеркивает: «Монолитность регионалов существовала исключительно в формате фасада, за которым постоянно кого-то душили, давили и кем-то громко хрустели». По его словам, в стороне все время держался лишь Виталий Захарченко, группы Пшонки, а также Кивалова и Портного.



Журналист сообщает, что «регионалы» всегда представляли собой «террариум единомышленников», по которым, в итоге, тяжелым катком прошелся Майдан – их стало меньше, они стали тише. «А теперь настало время показать «царя горы», ведь он может быть только один», - пишет блогер. Сазонов подчеркивает, что группа Ахметова определилась в пользу Украины, «газовая группа» не может расстаться с «русским миром» - а это значит, что распад «Оппоблока» близок, как никогда.

Источник: replyua.net.