Украина готова покупать российский газ – Еврокомиссия

19.01.2017 16:02

Украина готова покупать российский газ и имеет для этого необходимые средства, в то время как обсуждаются юридические аспекты поставок.

Об этом «РИА Новости» сообщил вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович.

«Мы находимся в частном и хорошем контакте с обеими — российской и украинской — сторонами… Я говорил с министром Новаком (министр энергетики РФ) несколько раз, мы теперь обмениваемся письмами, мы также находимся в частном контакте по телефону «, — сказал Шефчович.

Еврочиновник также напомнил, что в конце прошлого года Украина и РФ не смогли достичь договоренности о поставках газа этой зимой.

«Есть один вопрос, который мы обсуждаем. Это юридический вопрос. Он по-прежнему на столе. Я так понимаю, что этот вопрос очень чувствителен для обеих сторон ввиду приближения (решения) Стокгольмского арбитража», — сказал вице-президент ЕК.

Источник: politeka.net.