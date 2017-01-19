Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Украина готова покупать российский газ – Еврокомиссия

19.01.2017 16:02
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Украина готова покупать российский газ – Еврокомиссия

Украина готова покупать российский газ и имеет для этого необходимые средства, в то время как обсуждаются юридические аспекты поставок.

Об этом «РИА Новости» сообщил вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович.

«Мы находимся в частном и хорошем контакте с обеими — российской и украинской — сторонами… Я говорил с министром Новаком (министр энергетики РФ) несколько раз, мы теперь обмениваемся письмами, мы также находимся в частном контакте по телефону «, — сказал Шефчович.

Еврочиновник также напомнил, что в конце прошлого года Украина и РФ не смогли достичь договоренности о поставках газа этой зимой.

«Есть один вопрос, который мы обсуждаем. Это юридический вопрос. Он по-прежнему на столе. Я так понимаю, что этот вопрос очень чувствителен для обеих сторон ввиду приближения (решения) Стокгольмского арбитража», — сказал вице-президент ЕК.

 

Источник:  politeka.net.



Теги: Украина, Донбасс, газ
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх