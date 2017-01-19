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Украина готова покупать российский газ – Еврокомиссия
Украина готова покупать российский газ и имеет для этого необходимые средства, в то время как обсуждаются юридические аспекты поставок.
Об этом «РИА Новости» сообщил вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович.
«Мы находимся в частном и хорошем контакте с обеими — российской и украинской — сторонами… Я говорил с министром Новаком (министр энергетики РФ) несколько раз, мы теперь обмениваемся письмами, мы также находимся в частном контакте по телефону «, — сказал Шефчович.
Еврочиновник также напомнил, что в конце прошлого года Украина и РФ не смогли достичь договоренности о поставках газа этой зимой.
«Есть один вопрос, который мы обсуждаем. Это юридический вопрос. Он по-прежнему на столе. Я так понимаю, что этот вопрос очень чувствителен для обеих сторон ввиду приближения (решения) Стокгольмского арбитража», — сказал вице-президент ЕК.
Источник: politeka.net.
Теги: Украина, Донбасс, газ
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