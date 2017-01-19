- Кабмин поднял оклады госслужащих19:55
- В Украине запретили лекарство для сердечников19:05
- Уникальные находки сделали водолазы МЧС накануне Крещения18:35
- Парубий снова закрыл Раду из-за отсутствия депутатов18:16
- На Закарпатье 10-летний ребенок устроил поножовщину17:55
- Нардеп отобрал ребенка у матери: реакция украинцев17:20
- Миссия США при ОБСЕ обвиняет Россию в вооружении сепаратистов16:55
- В Украине создана электронная биржа труда16:30
- Украина готова покупать российский газ – Еврокомиссия16:02
- Подорожание коммуналки: эксперты прогнозируют новую волну15:48
Уникальные находки сделали водолазы МЧС накануне Крещения
При подготовке к крещенским купаниям водолазы МЧС РФ в Черном море обнаружили три авиабомбы и военный самолет времен Великой Отечественной войны
Об этом сообщает Politeka, ссылаясь на пресс-службу российского ведомства.
По информации, предположительно, авиабомбы, принадлежат к типу ФАБ-100. Самолет, по предварительному заключению, оказался американским двухмоторным бомбардировщиком А-20 «Дуглас». Такие самолеты США поставляли в СССР по ленд-лизу. А-20 «Дуглас» был вооружен тремя крупнокалиберными пулеметами и мог нести до 900 килограммов боезапаса.
«Самолет нашли при обследовании авиабомб примерно в восьмистах метрах от берега на глубине 15-20 метров. У «Дугласа» не хватает носовой части, а сам он лежит перевернутый шасси вверх», — отмечают в министерстве.
Как стало известно, в ближайшее время водолазы поднимут и обезвредят авиабомбы. При этом подъем самолета будет проходить совместно со специалистами ВМФ Минобороны, поскольку авиаборт рассматривают как большую историческую ценность.
«Это уже не первая за последний год «черноморская» находка самолета времен ВОВ. Так, летом поисковая экспедиция Минобороны подняла со дна Керченского пролива штурмовик Ил-2 с бортовым номером 4057, сбитый немцами 8 ноября 1943 года», — сообщают в МЧС.
Теги: Донбасс, Крещение, МЧС
- У Украины появился новый посол в Штатах
- Сухопутным силам США многому можно поучиться у украинских коллег - американский генерал
- Обломав зубы о Донбасс, Россия взялась за Киев
- Девушка без ног стала в США успешной моделью
- Тысячи мариупольцев окунулись в прорубь
- В Лос-Анджелесе по-тихому похоронили "российского Геббельса"
- Боевики «ДНР» пытаются смыть грехи прямо на позициях13:58
- Разведка: российские ГРУ-шники на Донбассе маскируются под "казаков"13:30
- Приходько: судьба Донбасса решится в 2017 году10:55
- В зоне АТО разрываются минометы, гранатометы и ПТРК: ранены двое бойцов ВСУ10:30
- Захарченко сделал скандальное заявление о переселенцах в Крыму09:21
- Январь. Прифронтовую рощу снегом засыпает09:15
- Околиц чёрно-белое безмолвие08:45
- Плотницкий исключил возвращение ЛНР в Украину08:34
- Украина и «ЛНР» умалчивают, кто в итоге оплатил задолженность «республики» по воде22:20
- В зоне АТО задержан гражданин РФ21:30
- Кабмин поднял оклады госслужащих19:55
- Несколько часов: страны Балтии предупреждены о готовности России к внезапной атаке19:42
- Гаага опубликовала иск Украины против России19:25
- В Украине запретили лекарство для сердечников19:05
- Лавина сошла на отель в Италии: все подробности18:48
- Уникальные находки сделали водолазы МЧС накануне Крещения18:35
- Парубий снова закрыл Раду из-за отсутствия депутатов18:16
- На Закарпатье 10-летний ребенок устроил поножовщину17:55
- По боевикам ИГ на юге Ливии отработали авиаударами бомбардировщики США17:38
- Нардеп отобрал ребенка у матери: реакция украинцев17:20
- С чем может быть связано воспаление в организме16:17
- Сидячий образ жизни ускоряет старение на восемь лет – ученые15:34
- Назван напиток, который защитит от морщин и лишнего веса11:08
- Январь. Прифронтовую рощу снегом засыпает09:15
- Околиц чёрно-белое безмолвие08:45
- 13 ошибок по уходу за собственной кожей08:00
- Найден план Даллеса по Донбассу. Сенсационный документ. ВИДЕО21:50
- Молодой женщине важно знать...18:50
- Станет ли Порошенко вторым Скоропадским?11:40
- Криминальные акции «Киевэнерго»: дело спускают на тормозах?16:30
- Новый транш МВФ: озвучены шокирующие требования
- Что делать переселенцам-пенсионерам, которые не прошли идентификацию Ощадбанка
- «ДНР» заявляет о выходе в 2017 году на границы всей Донецкой области
- "Вбив наповал": Сурков розповів ватажкам "Л/ДНР" про плани Кремля
- Плотницкий уехал в Москву и не выходит на связь со своим окружением
- Уфологи обнаружили на Марсе "инопланетного воина"
- В Новоазовске оккупанты устроили массовую драку – 20 боевиков в больнице.
- Путин внезапно стал откровенным
- Противник пытается вытеснить наши войска из окраин Еленовки, - ИС
- Приходько: судьба Донбасса решится в 2017 году