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Уникальные находки сделали водолазы МЧС накануне Крещения

19.01.2017 18:35
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Уникальные находки сделали водолазы МЧС накануне Крещения

При подготовке к крещенским купаниям водолазы МЧС РФ в Черном море обнаружили три авиабомбы и военный самолет времен Великой Отечественной войны

Об этом сообщает Politeka, ссылаясь на пресс-службу российского ведомства.

По информации, предположительно, авиабомбы, принадлежат к типу ФАБ-100. Самолет, по предварительному заключению, оказался американским двухмоторным бомбардировщиком А-20 «Дуглас». Такие самолеты США поставляли в СССР по ленд-лизу. А-20 «Дуглас» был вооружен тремя крупнокалиберными пулеметами и мог нести до 900 килограммов боезапаса.

«Самолет нашли при обследовании авиабомб примерно в восьмистах метрах от берега на глубине 15-20 метров. У «Дугласа» не хватает носовой части, а сам он лежит перевернутый шасси вверх», — отмечают в министерстве.

Как стало известно, в ближайшее время водолазы поднимут и обезвредят авиабомбы. При этом подъем самолета будет проходить совместно со специалистами ВМФ Минобороны, поскольку авиаборт рассматривают как большую историческую ценность.

«Это уже не первая за последний год «черноморская» находка самолета времен ВОВ. Так, летом поисковая экспедиция Минобороны подняла со дна Керченского пролива штурмовик Ил-2 с бортовым номером 4057, сбитый немцами 8 ноября 1943 года», — сообщают в МЧС.



Теги: Донбасс, Крещение, МЧС
 
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