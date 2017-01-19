В Чернигове парень проглотил ножницы и ложку

19.01.2017 22:15

Врачи говорят, пока есть шанс обойтись без операции.

В Чернигове парень проглотил ножницы и ложку на спор.

Ножницы в пищеводе, ложка – в желудке. Медики не сразу поверили 30-летнему парню, когда он пришел к ним и заявил, что съел парочку металлических предметов.

"То, что мы поняли из его слов – якобы это было сделано на спор с друзьями. Это то, что мы выяснили. Других уточняющих данных от него мы не услышали", – сказал Андрей Линник, заместитель главврача Черниговской областной больницы.

Странного пациента отправили на рентген. Оказалось, не преувеличил. Ложка уже опустилась в кишечник. А вот ножницы – доставали врачи.

"Ну, слава Богу, это удалось достать эндоскопическим путем, то есть инструментами, а не пришлось делать операцию. Это плюс для пациента", – говорит Яков Иващенко, хирург торакального отделения Черниговской областной больницы.

Пациента с ложкой в желудке оставили в реанимации. За ним круглосуточно наблюдают медики. Ему дают обезболивающее и антибиотики. Периодически водят на рентген – наблюдают за продвижением ложки по кишечнику.

"Постепенно стронное тело продвигается. Существует вероятность его самостоятельного выхода из организма, но мы за ним будем дальше наблюдать. Если будем видеть, что оно где-то задерживается – тогда будем готовить его к оперативному лечению", – уточнил Андрей Линник, заместитель главного врача по хирургической работе Черниговской областной больницы.

К уникальному пациенту пока пришел всего один посетитель. Друг. Но утверждает, это не он надоумил товарища проглотить ножницы и ложку.

"Он сидел там, выпивал с ребятами. Я не знаю, на что они спорили, честно. Меня там даже не было", – сказал друг парня.

Врачи говорят, проглотить ложку их пациенту было трудно. Пока есть шанс обойтись без операции. Если сам больной не сбежит. Медики говорят – уже пытался.

Источник: segodnya.ua.