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В Чернигове парень проглотил ножницы и ложку
Врачи говорят, пока есть шанс обойтись без операции.
В Чернигове парень проглотил ножницы и ложку на спор.
Ножницы в пищеводе, ложка – в желудке. Медики не сразу поверили 30-летнему парню, когда он пришел к ним и заявил, что съел парочку металлических предметов.
"То, что мы поняли из его слов – якобы это было сделано на спор с друзьями. Это то, что мы выяснили. Других уточняющих данных от него мы не услышали", – сказал Андрей Линник, заместитель главврача Черниговской областной больницы.
Странного пациента отправили на рентген. Оказалось, не преувеличил. Ложка уже опустилась в кишечник. А вот ножницы – доставали врачи.
"Ну, слава Богу, это удалось достать эндоскопическим путем, то есть инструментами, а не пришлось делать операцию. Это плюс для пациента", – говорит Яков Иващенко, хирург торакального отделения Черниговской областной больницы.
Пациента с ложкой в желудке оставили в реанимации. За ним круглосуточно наблюдают медики. Ему дают обезболивающее и антибиотики. Периодически водят на рентген – наблюдают за продвижением ложки по кишечнику.
"Постепенно стронное тело продвигается. Существует вероятность его самостоятельного выхода из организма, но мы за ним будем дальше наблюдать. Если будем видеть, что оно где-то задерживается – тогда будем готовить его к оперативному лечению", – уточнил Андрей Линник, заместитель главного врача по хирургической работе Черниговской областной больницы.
К уникальному пациенту пока пришел всего один посетитель. Друг. Но утверждает, это не он надоумил товарища проглотить ножницы и ложку.
"Он сидел там, выпивал с ребятами. Я не знаю, на что они спорили, честно. Меня там даже не было", – сказал друг парня.
Врачи говорят, проглотить ложку их пациенту было трудно. Пока есть шанс обойтись без операции. Если сам больной не сбежит. Медики говорят – уже пытался.
Источник: segodnya.ua.
Теги: Донбасс, Чернигов, ложка, ножницы
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