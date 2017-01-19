В киевских поликлиниках ввели электронную очередь

19.01.2017 10:10

С 1 января в столице в качестве эксперимента внедрили онлайн очередь к врачам поликлиник, на очереди — электронная карта пациента и электронный рецепт.

Однако, нововведение пока не очень приживается, пишут «Вести».

Записаться к врачу в пилотном Подольском районе можно на сайте helsi.me. Также запись ведется по телефону.

На сайте нужно ввести свой номер телефона. После этого пациент получает код для авторизации и должен заполнить анкету (ФИО, возраст и электронный адрес). Затем система предлагает ввести фамилию либо профиль интересующего врача.

Также можно ввести адрес проживания и получить полный перечень врачей. После клика на профиль с фото доктора, появятся даты и время, доступные для приема. Они отмечены специальным цветом, как свободные места в кинотеатре.

Как отмечает журналист издания, в поликлинике пройти к врачу в назначенное время оказалось не так-то просто.

«Сразу насторожила привычная картина — человек, который стоит прямо возле дверей, и занятые кресла. Как оказалось, парень, записанный на 13:15, не попал к врачу из-за живой очереди, откуда прорывались те, кто привык действовать по старинке. Со мной произошла та же история: когда пришло время моей записи, путь преградила женщина, заявив, что «она стояла»», — отметил он.

При этом врач приняла пациентов, которые были записаны.

Отмечается, что на дверях большинства врачей — таблички с указанием времени приема по записи и по очереди.

Начальник управления здравоохранения Подольского района Богдан Легинь отмечает, что внедрить новшество по полной сейчас нет возможности.

«Мы сознательно пока не проводили массированной кампании по внедрению электронной очереди, чтобы не создавать излишний ажиотаж. Если сейчас все пойдут регистрироваться в системе, в которой, к слову, уже зарегистрировано 1168 человек (на 16 января), мы просто не справимся. Не все медики прошли обучение, нет компьютеров», — сказал Легинь.

Также он добавил, что из-за отсутствия техники пока не предствляется возможным запуск других составляющие медреформы — электронной карточки пациента и электронного рецепта.

Директор проекта Helsi Артем Михайлюк рассказал, что в последующем через сайт можно будет вызвать врача на дом.

«Это вопрос максимум одного месяца. Что касается расширения системы на другие районы города, мы готовы это делать с 1 февраля», — говорит Михайлюк.

Он утверждает, что для этого уже все готово – ждут только отмашку мэра и главы профильного департамента.

По словам замглавы КГГА Николая Поворозника, система электронной очереди будет внедрена во всех районных поликлиниках города до конца года.

Источник: politeka.net.