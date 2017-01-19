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В Украине создана электронная биржа труда
Государственная служба занятости Украины запустила новый сервис, позволяющий сформировать электронную очередь лиц, которые находятся в поисках работы и оперативно записаться на прием к определенному специалисту, сообщает Украинский Бизнес Ресурс.
И.о. председателя Государственной службы занятости Валерий Ярошенко уточнил, что сервис позволяет записаться на первичный прием в центр занятости для получения консультации. Во время визита уже нет необходимости получать специальный талон и ждать своей очереди, можно к назначенному времени сразу прийти к специалисту по вопросу трудоустройства.
Услуга электронной очереди регистрации безработных доступна украинцам на портале Государственной службы занятости www.dcz.gov.ua в рубрике "Электронные услуги".
Валерий Ярошенко напомнил, что уже в первом квартале 2017 года заработает новый сайт Государственной службы занятости с возможностью создавать личные кабинеты и интерактивные профили.
Ожидается, что обновленный информационный ресурс станет крупнейшей площадкой для поиска работы в Украине. К разработке его концепции привлекли лучших международных экспертов.
Теги: работа, сайт, сервис, служба занятости
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