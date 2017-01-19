Последние новости раздела
- В Украине запретили лекарство для сердечников19:05
- Уникальные находки сделали водолазы МЧС накануне Крещения18:35
- Парубий снова закрыл Раду из-за отсутствия депутатов18:16
- На Закарпатье 10-летний ребенок устроил поножовщину17:55
- Нардеп отобрал ребенка у матери: реакция украинцев17:20
- Миссия США при ОБСЕ обвиняет Россию в вооружении сепаратистов16:55
- В Украине создана электронная биржа труда16:30
- Украина готова покупать российский газ – Еврокомиссия16:02
- Подорожание коммуналки: эксперты прогнозируют новую волну15:48
- Зачем на самом деле Путин затеял войну на Донбассе15:16
В Украине запретили лекарство для сердечников
19.01.2017 19:05
Государственная лекарственная служба Украины запретила препарат «Диакордин 60». Соответствующее постановление опубликовано на сайте ведомства.
Запрещена реализация, хранение и применение таблеток по 60 мг №50 (10х5) в блистерах производства ТОВ «Зентива», Чешская Республика (серия 3031015). Причина запрета – повышенное содержание активного вещества (дилтиазема гидрохлорида).
Субъекты хозяйствования должны изъять из оборота препарат и вернуть его поставщику.
Источник: from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, лекарство, запрет
Читайте также:
- А корзина-то потребительская - с подвохом!
- Кабмин готовится распродать госимущество
- Шахтерам должны шесть миллионов зарплаты
- Что будет с долларом до конца года? Прогноз экспертов
- Британский посол пророчит Украине уход инвесторов
- Экономическая правда Евромайдана: сколько он стоит и как на нём наживаются
- Боевики «ДНР» пытаются смыть грехи прямо на позициях13:58
- Разведка: российские ГРУ-шники на Донбассе маскируются под "казаков"13:30
- Приходько: судьба Донбасса решится в 2017 году10:55
- В зоне АТО разрываются минометы, гранатометы и ПТРК: ранены двое бойцов ВСУ10:30
- Захарченко сделал скандальное заявление о переселенцах в Крыму09:21
- Январь. Прифронтовую рощу снегом засыпает09:15
- Околиц чёрно-белое безмолвие08:45
- Плотницкий исключил возвращение ЛНР в Украину08:34
- Украина и «ЛНР» умалчивают, кто в итоге оплатил задолженность «республики» по воде22:20
- В зоне АТО задержан гражданин РФ21:30
- Несколько часов: страны Балтии предупреждены о готовности России к внезапной атаке19:42
- Гаага опубликовала иск Украины против России19:25
- В Украине запретили лекарство для сердечников19:05
- Лавина сошла на отель в Италии: все подробности18:48
- Уникальные находки сделали водолазы МЧС накануне Крещения18:35
- Парубий снова закрыл Раду из-за отсутствия депутатов18:16
- На Закарпатье 10-летний ребенок устроил поножовщину17:55
- По боевикам ИГ на юге Ливии отработали авиаударами бомбардировщики США17:38
- Нардеп отобрал ребенка у матери: реакция украинцев17:20
- Укрпочта компьютеризировала поиск утерянных посылок17:10
- С чем может быть связано воспаление в организме16:17
- Сидячий образ жизни ускоряет старение на восемь лет – ученые15:34
- Назван напиток, который защитит от морщин и лишнего веса11:08
- Январь. Прифронтовую рощу снегом засыпает09:15
- Околиц чёрно-белое безмолвие08:45
- 13 ошибок по уходу за собственной кожей08:00
- Найден план Даллеса по Донбассу. Сенсационный документ. ВИДЕО21:50
- Молодой женщине важно знать...18:50
- Станет ли Порошенко вторым Скоропадским?11:40
- Криминальные акции «Киевэнерго»: дело спускают на тормозах?16:30
- Новый транш МВФ: озвучены шокирующие требования
- Что делать переселенцам-пенсионерам, которые не прошли идентификацию Ощадбанка
- «ДНР» заявляет о выходе в 2017 году на границы всей Донецкой области
- "Вбив наповал": Сурков розповів ватажкам "Л/ДНР" про плани Кремля
- Плотницкий уехал в Москву и не выходит на связь со своим окружением
- Уфологи обнаружили на Марсе "инопланетного воина"
- В Новоазовске оккупанты устроили массовую драку – 20 боевиков в больнице.
- Путин внезапно стал откровенным
- Противник пытается вытеснить наши войска из окраин Еленовки, - ИС
- Приходько: судьба Донбасса решится в 2017 году