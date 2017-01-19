В Украине запретили лекарство для сердечников

19.01.2017 19:05

Государственная лекарственная служба Украины запретила препарат «Диакордин 60». Соответствующее постановление опубликовано на сайте ведомства.

Запрещена реализация, хранение и применение таблеток по 60 мг №50 (10х5) в блистерах производства ТОВ «Зентива», Чешская Республика (серия 3031015). Причина запрета – повышенное содержание активного вещества (дилтиазема гидрохлорида).

Субъекты хозяйствования должны изъять из оборота препарат и вернуть его поставщику.

Источник: from-ua.com