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Военный эксперт: Донбасс решили придержать для другого торга
Журналист Аркадий Бабченко в своем блоге пишет, что на оккупированных территориях Донбасса война вне зависимости от того, как сложится ситуация с Крымом, передает replyua.net. Но на Донбассе военные действия закончатся только после того, как украинские военные окажутся возле Изварино в Луганской области и там установят флаг Украины. Пока этого не случилось, военные действия на Донбассе не прекратятся.
Вне всяких сомнений, продолжает Бабченко, от Кремля тоже зависит достаточно много, в частности, от ее уровня поддержки самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР». Однако, продолжил эксперт, позиция Украины относительно Крыма здесь совершенно не играет никакой роли, так как в Кремле уверенны, что полуостров им принадлежит на законных основаниях, поэтому ни о каком торге речи вообще не может быть.
Что касается Донбасса, то, по мнению Аркадия Бабченко, этот регион решили придержать для другого торга, когда разговор будет вестись на другую тему. Журналист уверен, что Москва хочет начать торги не с Киевом, а с Вашингтоном. В Кремле не могут нарадоваться победе Трампа на выборах в США, так как ожидают быстрого снятия им санкций с РФ и налаживания нормальных отношений с Путиным.
Источник: from-ua.com.
Теги: Украина, Донбасс, война, АТО
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