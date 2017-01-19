Зачем на самом деле Путин затеял войну на Донбассе

19.01.2017 15:16

Утвержденный Кабинетом Министров Украины план мероприятий, направленных "на реализацию некоторых принципов государственной внутренней политики в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", – не единственный документ по реинтеграции Донбасса. Готовится еще один, в котором ни разу не упомянута военная агрессия России. Об этом в комментарии изданию "ГОРДОН" заявил украинский политолог Михаил Басараб.

"Готовится еще один проект по реинтеграции Донбасса, сейчас он спущен Кабмином на публичное общественное обсуждение. Проект называется "Государственная целевая программа по восстановлению и развитию мира в восточных регионах Украины". Если вы прочтете и план мероприятий, уже утвержденный Кабмином, и новый проект, который подготовило Министерство по вопросам временно оккупированных территорий, то поймете: украинская власть хочет реинтегрировать Донбасс в его нынешнем состоянии – с российскими военными, боевиками, жителями, обработанными кремлевской пропагандой. Это абсолютно недопустимо, это преступление!" – убежден Басараб.

По его мнению, любой, кто прочтет документы, подготовленные украинским правительством, сделает вывод: в Украине не внешняя агрессия, а внутренний конфликт.

"В той же целевой программе по реинтеграции Донбасса нет ни слова о военной агрессии России. Вообще. Любой, кто прочтет этот документ, не зная реальной ситуации в стране, сделает вывод: в Украине гражданская война, а не внешняя агрессия. Это штамп, который на протяжении трех лет активно продвигает Россия и в Украине, и на Западе. Своим решением Кабмин и Министерство по вопросам временно оккупированных территорий подтвердили манипуляцию России: в Украине гражданская война", – считает Басараб.

Политолог настаивает: оккупированные территории нужно возвращать либо силой, либо с учетом интересов Украины, а не на условиях Кремля.

"Украинские политики уже не раз заявляли, что Украина вернет Донбасс в 2017 году. У меня большие сомнения, что это произойдет на условиях Украины и с учетом ее государственных интересов. Ни внешнеполитическая конъюнктура, ни внутренние ресурсы Украины (политические, социальные, экономические) не дают оснований утверждать, что на оккупированных территориях востока будет восстановлен украинский суверенитет. Какая тогда альтернатива? Признать эти территории временно оккупированными, а не "особыми районами". Максимально оттянуть время, пока Украина не сможет вернуть Донбасс либо силой, либо реинтегрировать на своих условиях, а не на условиях Кремля", – заявил Басараб.

Он добавил, что президент РФ борется в Украине не за территории, а за полный политический контроль над государством.

"Для того, чтобы эффективно вылечить пациента, прежде всего нужно правильно поставить диагноз. Для того, чтобы найти эффективные механизмы прекращения ужаса, который творится на Донбассе и в Крыму из-за военной агрессии РФ, надо назвать вещи своими именами. А в документах Кабмина и министерства война подается как внутренний конфликт. Путин начал агрессию против Украины не для того, чтобы физически оккупировать нашу территорию. Он борется за политический контроль над всей Украиной. Путина не интересует Донбасс ни в составе России, ни как отдельное государственное образование. Неужели это надо объяснять на третьем году войны?" – подытожил Басараб.

Источник: from-ua.com.