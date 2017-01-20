Единый электронный билет: что это даст пассажирам и государству (ИНФОГРАФИКА)

20.01.2017 08:44

Верховная Рада Украины приняла закон №4121, регламентирующий введение в Украине единого электронного билета для проезда в общественном транспорте, во втором чтении и в целом, сообщают украинские СМИ.

За документ проголосовали 265 народных депутатов.

Внедрение автоматизированной системы учета оплаты проезда в городском пассажирском транспорте будет способствовать:

– максимальному повышению прозрачности и точности учета фактически предоставленных услуг по перевозке льготных и других категорий пассажиров;

– предоставлению полной, достоверной и детальной информации о выполненной транспортной работе для решения задач, анализа и планирования пассажирских перевозок;

– исключению возможности использования фальшивых проездных документов;

– уменьшению эксплуатационных расходов перевозчиков на организацию и контроль сбора выручки;

– повышению экономических показателей работы транспортных предприятий за счет использования собранной в системе информации для внедрения и поддержки гибкой системы тарифов, внедрения новых продуктов и способов оплаты;

– повышению прибыльности транспорта и, как следствие, сокращению бюджетного финансирования;

– созданию необходимых условий для взаимодействия между различными транспортными предприятиями.

“Ожидается, что внедрение автоматизированной системы учета оплаты проезда обеспечит много экономических преимуществ. Электронный учет пассажиропотока на маршрутах общественного транспорта позволит оценить реальный оборот средств, а соответственно — оценить обоснованность тарифов на перевозки и возможности обновления автопарка перевозчика. Кроме того, система обеспечит возможность удобной, быстрой оплаты и контроля проезда, а также уменьшится время задержки общественного транспорта на остановках. Это также позволит внедрять различные гибкие тарифные системы”, — говорится в пояснительной записке к документу.

Авторы закона также отмечают, что полномочия по внедрению автоматизированной системы учета оплаты проезда в общественном транспорте будут предоставлены органам местной власти, которые, помимо всего, обязаны обеспечить электронными билетами все льготные категории граждан в населенных пунктах, где будет работать указанная система.

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян на своей странице в Facebook пояснил, что означает принятие законопроекта.

“Электронный билет заработает в ряде городов и областей Украины! Это удобство для пассажиров, увеличение поступлений в местные бюджеты, которые можно направить на развитие транспорта на местах. Это — борьба с коррупцией и вывод миллионов гривен, которыми граждане рассчитываются в транспорте, в прозрачную плоскость”, — отметил чиновник.

Законопроектом предусмотрены обязательные е-билеты для льготников в населенных пунктах, которые введут у себя автоматизированную систему оплаты. При этом — все льготники получат е-билет бесплатно.