Інавгурація Трампа: українські політики платили по 200 тис. доларів за місце за столиком неподалік від нового президента США

"Сьогодні у Вашингтоні ми побачимо Vanity Fair нашого політикуму. Ярмарок марнославства на фоні Дональда Трампа. Але особливо цікавими є деталі. По-перше, ніхто крім послів не може представляти державу на інавгурації, про що йдеться в ноті (на фото), яку Держдеп розіслав всім без вийнятку посольствам", - написав Ар'єв.

Він уточнив, тому, українські гості, окрім посла, представляють лише самих себе.

"Коли побачите вже завтра фото українського діяча чи діячки з Трампом під час вечері на інавгураційному балі, пам'ятайте - квитки на цей бал-вечерю розподіляються лише між своїми, а серед тих своїх є багато донорів кампанії обраного президента. Ці донори продають спраглим місця на бал (наскільки мені відомо, українці платили по 200,000 доларів за місце за столиком неподалік від Трампа, одна відома леді зі змінною зачіскою навіть хотіла викупити цілий столик за $1 млн., але не дали) і таким чином повертають вкладені кошти без потреби йти і просити щось у новообраного президента чи його адміністрації", - написав Ар'єв.