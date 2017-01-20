Курс НБУ на 20 января: доллар и евро стали дешевле

20.01.2017 09:40

Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривны по отношению к иностранным валютам на пятницу, 20 января.

Курс доллара упал на 5 коп. - до 27,44 грн.

Курс евро упал на 4 коп. - до 29,28 грн.

Курс российского рубля незначительно ослаб - 0,462 грн.