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Курс НБУ на 20 января: доллар и евро стали дешевле

20.01.2017 09:40
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Курс НБУ на 20 января: доллар и евро стали дешевле

Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривны по отношению к иностранным валютам на пятницу, 20 января.

Курс доллара упал на 5 коп. - до 27,44 грн.

Курс евро упал на 4 коп. - до 29,28 грн.

Курс российского рубля незначительно ослаб - 0,462 грн.


Фото: 112.ua/

Теги: Украина, Донбасс, евро, доллар, курс валют
 
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