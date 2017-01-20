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Курс НБУ на 20 января: доллар и евро стали дешевле
20.01.2017 09:40
Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривны по отношению к иностранным валютам на пятницу, 20 января.
Курс доллара упал на 5 коп. - до 27,44 грн.
Курс евро упал на 4 коп. - до 29,28 грн.
Курс российского рубля незначительно ослаб - 0,462 грн.
Фото: 112.ua/
Теги: Украина, Донбасс, евро, доллар, курс валют
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