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Министр соцполитики озвучил одно из самых больших препятствий для получения кредита МВФ

20.01.2017 08:35
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Министр соцполитики озвучил одно из самых больших препятствий для получения кредита МВФ

Одним из самых больших препятствий на пути получения очередного транша кредита от Международного валютного фонда (МВФ) является дефицит Пенсионного фонда. Об этом заявил министр социальной политики Андрей Рева в эфире канала "112 Украина".

"На самом деле, фонд ничего заоблачного не требует. Он же не благотворительная организация. Он занимает нам средства. Но он должен иметь гарантии, что эти деньги вернутся. А раз так, он, как кредитор, обращает наше внимание на те системные проблемные моменты, которые у нас есть. В первую очередь речь идет о финансовых проблемах. Наибольшей сегодня финансовой проблемой является дефицит Пенсионного фонда", - заявил Рева.

По словам министра, для получения транша Украине необходимо достичь согласия с МВФ.

"Кредитор вносит свои предложения по решению тех проблемных вопросов, которые он видит. Соответственно, мы ведем дискуссию на тему, как мы будем решать эту проблему. Если вы не хотите к нашим рекомендациям прислушиваться, то, пожалуйста, предложите ваши. Убедите нас в том, что ваши рекомендации ведут к той же цели другим способом. Поэтому мы сегодня дискутируем. Мы говорим, что этот путь, который нам сегодня предложили, для нас не является правильным. Мы считаем, что есть другая возможность - уменьшить дефицит Пенсионного фонда", - заявил Рева.

Отметим, 17 января президент Петр Порошенко заявил, что ожидает очередной транш от Международного валютного фонда в ближайшие недели.


Фото: rian.com.ua/

Теги: Украина, Донбасс, министр, пенсионный фонд, транзит, дефицит, МВФ
 
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