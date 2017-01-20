Порошенко поздравил Трампа со вступлением в должность президента США

20.01.2017 20:23

Президент Украины Петр Порошенко поздравил Дональда Трампа с инаугурацией в качестве 45-го президента США. Об этом глава украинского государства написал на своей странице в Twitter.

"Украина поздравляет Дональда Трампа с инаугурацией в качестве 45-го президента США. Желаю успеха в выполнении благородных целей, ведущих свободный мир", – написал Порошенко.

Напомним, Дональд Трамп принял присягу президента США.

Инаугурация президента США проходит по сценарию, который практически не меняется. Это 58-я по счету инаугурация, а Трамп - 45-й президент США. Он выиграл выборы, которые состоялись 8 ноября, у демократа Хиллари Клинтон.