Roshen закрывает фабрику в Липецке

20.01.2017 10:17

Корпорация Roshen приняла решение остановить производственную деятельность Липецкой кондитерской фабрики (Россия). Такое решение принято по экономическим и политическим причинам, сообщили в пресс-службе корпорации, пишет biz.liga.net.

Отмечается, что полная остановка производства и консервация производственных и инфраструктурных объектов запланированы на апрель 2017 года.

Как сообщалось ранее, арест имущества Липецкой кондитерской фабрики, наложенный следственным комитетом РФ в рамках возбужденного уголовного дела, сделал продажу фабрики невозможной.

В Roshen отмечают, что, начиная с 2013 года, производство продукции на Липецкой кондитерской фабрике сократилось в три раза. Причиной тому стало и резкое снижение ассортимента после необоснованного запрета Роспотребнадзором в 2013 году импорта украинской продукции Roshen на территорию РФ, и активная дискредитация деятельности фабрики в российских и украинских СМИ, и давление органов власти в ряде регионов на торговые организации из-за продаж продукции Липецкой кондитерской фабрики, и снижение общего уровня покупательной способности населения.

Также подчеркивается, что в связи со спадом производства на фабрике постоянно проводились массовые сокращения персонала. Оставшийся персонал (около 700 человек) уже проинформирован о предстоящей остановке деятельности фабрики. Необходимое уведомление о массовом сокращении будет подано в Липецкий центр занятости в ближайшее время.