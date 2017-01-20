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Российские кураторы определились с поощрением "ополченцам" Донбасса за службу на передовой
20.01.2017 15:21
Командование российских оккупационных войск на Донбассе предлагает до 9 тысяч рублей в месяц за службу на передовой и участие в боевых действиях против сил АТО. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины на своей странице в "Фейсбуке".
"Несмотря на проведение командованием российских оккупационных войск мер по повышению мотивации и поощрению военнослужащих к несению службы на передовых позициях, растет количество случаев дезертирства и самовольного оставления места службы. С января этого года командование 1 и 2 АК ВС РФ обещает подчиненным выплачивать вознаграждение в размере 9 тысяч российских рублей за месяц несения службы на передовых позициях и участие в столкновениях с личным составом сил АТО", - говорится в сообщении.
По данным разведки, такие меры вызваны низкой мотивацией личного состава российских оккупационных войск, призванного в 2015-2016 годах, и ростом недовольства командного звена низким уровнем укомплектованности подразделений, несущих службу на передовых позициях.
Фото: xn--j1aidcn.org/
Теги: Донбасс, война, зарплата, боевики, передовая, служба занятости
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