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Санкции в отношении Януковича и его соратников Евросоюз расширит сроком на один год
20.01.2017 09:50
Корреспондент "Радио Свобода" в Брюсселе Рикард Йозвяк написал у себя в Twitter о том, что 19 января дипломаты Европейского Союза обсудили расширение санкций в отношении экс-президента Украины Виктора Януковича, а также пятнадцати человек из его окружения, сообщает "Диалог UA".
"Сегодня дипломаты ЕС обсудили расширение санкций против Януковича и 15-ти человек из его окружения. Вероятно, на 1 год в феврале", – пишет журналист.
Стоит отметить, что в сентябре 2016 года суд Евросоюза частично отменил санкции в отношении беглого экс-президента Украины Виктора Януковича.
Фото: obozrevatel.com/
Теги: Донбасс, продавец, окружающая среда, Евросоюз, санкции, Янукович
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