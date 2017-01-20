Санкции в отношении Януковича и его соратников Евросоюз расширит сроком на один год

"Сегодня дипломаты ЕС обсудили расширение санкций против Януковича и 15-ти человек из его окружения. Вероятно, на 1 год в феврале", – пишет журналист.

Стоит отметить, что в сентябре 2016 года суд Евросоюза частично отменил санкции в отношении беглого экс-президента Украины Виктора Януковича.