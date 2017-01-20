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Санкции в отношении Януковича и его соратников Евросоюз расширит сроком на один год

20.01.2017 09:50
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Санкции в отношении Януковича и его соратников Евросоюз расширит сроком на один год
Корреспондент "Радио Свобода" в Брюсселе Рикард Йозвяк написал у себя в Twitter о том, что 19 января дипломаты Европейского Союза обсудили расширение санкций в отношении экс-президента Украины Виктора Януковича, а также пятнадцати человек из его окружения, сообщает "Диалог UA".

"Сегодня дипломаты ЕС обсудили расширение санкций против Януковича и 15-ти человек из его окружения. Вероятно, на 1 год в феврале", – пишет журналист.

Стоит отметить, что в сентябре 2016 года суд Евросоюза частично отменил санкции в отношении беглого экс-президента Украины Виктора Януковича.


Фото: obozrevatel.com/

Теги: Донбасс, продавец, окружающая среда, Евросоюз, санкции, Янукович
 
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