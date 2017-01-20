В киевской многоэтажке оборвался лифт с женщиной и 3-летним ребенком

20.01.2017 18:24

Лифт с женщиной и ее трехлетним сыном оборвался в столичной многоэтажке на ул. Генерала Наумова 23В. Инцидент произошел сегодня 20 января, около 8.20.

Об этом сообщила потерпевшая Анастасия Чоп в группе MAMMAS на Facebook, пишет news.abomus.com.ua

"В лифтовой кабине оборвался трос. Сработало аварийное торможение. Летели прилично с шестого этажа, остановились между вторым и первым. До сих пор трясет", - написала Анастасия.

В подъемнике женщина с ребенком просидели почти час.

"Лифт старый. В кабине и на первом этаже при входе в лифт кнопка вызова аварийной службы не работает. Номеров для вызова службы спасения нет. В ЖЭКе нет дежурной бригады на месте. Сава Богу, мама нашла номер диспетчерской службы Святошинского района и дозвонилась", - рассказала Чоп.

Бригада приехала на вызов только после упоминания, что в кабине находится ребенок, добавила Анастасия.

Девушка обратилась на горячую линию мэрии Киева.

"Требую полной замены лифта или хотя бы его капитального ремонта", - отметила пострадавшая.

С ноября 2014 года в столице работает контактный центр по обслуживанию лифтов. Его специалисты обязаны не менее чем за 20 мин приехать на вызов к людям, которые застряли в подъемнике.