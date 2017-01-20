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Высокие тарифы прижали - украинцы начали сдавать жилье в аренду бесплатно
20.01.2017 22:53
Из-за высоких тарифов на "коммуналку" украинцы начали сдавать квартиры в аренду бесплатно. Об этом сообщает "Сегодня".
На специализированных сайтах появляется все больше объявлений - "сдам квартиру бесплатно".
Кроме того, собственники квартир готовы помочь оформить квартирантам субсидию.
"Помогу взять субсидию на оплату всех коммунальных услуг любому арендатору моей квартиры. Уже через 1 месяц даже летнего проживания арендатор, при желании, будет иметь возможность подать на субсидию и встретить отопительный сезон уже подготовленным: платить "копейки" вместо необоснованно высоких тарифов наших коммунальных предприятий", – говорится в одном из объявлений.
Фото: https://twitter.com/
Теги: Украина, Донбасс, бесплатно, аренда, коммунальные услуги, тарифы
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