Высокие тарифы прижали - украинцы начали сдавать жилье в аренду бесплатно

20.01.2017 22:53

Из-за высоких тарифов на "коммуналку" украинцы начали сдавать квартиры в аренду бесплатно. Об этом сообщает "Сегодня".

На специализированных сайтах появляется все больше объявлений - "сдам квартиру бесплатно".

Кроме того, собственники квартир готовы помочь оформить квартирантам субсидию.