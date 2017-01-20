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Жуткое преступление в Киеве: сожитель зарезал женщину на глазах у детей
В Днепровском районе Киева мужчина ударил сожительницу на глазах у ее детей, пострадавшая скончалась от полученных травм. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Национальной полиции в Киеве, передает 112.ua.
"Около часа ночи (20 января, – ред.) в дежурную часть поступило сообщение о ножевом ранении в квартире на улице Радужная. Правоохранители, которые срочно выехали на вызов, не смогли сразу попасть в помещение, но услышали, что там плачут дети и зовут маму. Патрульные пообщались с мальчиками, которые были закрыты в квартире. Дети объяснили, что их мама лежит в крови, а они не могут найти ключи и открыть дверь. Поэтому на место сразу вызвали специальные службы и врачей", – говорится в сообщении.
С помощью спасателей правоохранители попали в квартиру, где обнаружили мертвой 29-летнюю хозяйку с проникающим колото-резаным ножевым ранением спины, которая лежала на диване. Кроме того, в доме были ее 2-летний и 11-летний сыновья. Дети рассказали, что маму ударил ее сожитель и убежал.
Следственно-оперативная группа провела осмотр места происшествия и прилегающей территории, пообщались с соседями и знакомыми потерпевшей. К отработке также привлекли кинолога со служебной собакой. На улице возле дома нашли кухонный нож со следами бурого цвета. Изъятые вещественные доказательства направили на экспертное исследование. Детей поместили в приют, с ними работают полицейские психологи.
Кроме того, полицейские установили, что последний месяц женщина проживала вместе с 25-летним уроженцем Ровенской области. Правоохранители начали оперативно-розыскные мероприятия по установлению местонахождения мужчины и его задержания.
В конце концов оперативники нашли молодого человека и доставили в Днепровское управление полиции. Решается вопрос о его аресте. Проводятся следственные действия. Уголовное производство начали по части первой статьи 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
Фото: 112.ua/
Теги: Донбасс, Киев, дети, женщина, преступление, смерть, нож
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