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Будущее не за горами: через Украину будут курсировать фантастические вакуумные поезда
Компания Hyperloop One разработала план-схему организации движения пока еще фантастического поезда на магнитной подушке, который включает украинские города Киев, Днепр, Харьков, Донецк, Одессу и Кривой Рог. Все они нанесены на карту веток для пневмопоезда, сообщает Inverse.
В планы компании входит строительство сети за пять лет. Вначале города соединят в отдельных регионах, а позже объединят их в одну сеть. Первая из предполагаемых веток соединит Китай, Канаду, Европу и Восточную Россию, вторая – Азию, Ближний Восток, Северную Африку и Европу, а третья – Китай с Испанией. Все три ветки проходят через Киев, сообщает РБК-Украина.
Ожидается, что поезда Hyperloop смогут развивать скорость до 1200 километров в час. Таким образом, при условии реализации проекта, доехать из Киева в Одессу или Днепр можно будет за 23 минуты.
Фото: https://styler.rbc.ua/
Теги: Украина, Донбасс, Киев, магнитная буря, поезда
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