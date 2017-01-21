Будущее не за горами: через Украину будут курсировать фантастические вакуумные поезда

21.01.2017 19:26

Компания Hyperloop One разработала план-схему организации движения пока еще фантастического поезда на магнитной подушке, который включает украинские города Киев, Днепр, Харьков, Донецк, Одессу и Кривой Рог. Все они нанесены на карту веток для пневмопоезда, сообщает Inverse.

В планы компании входит строительство сети за пять лет. Вначале города соединят в отдельных регионах, а позже объединят их в одну сеть. Первая из предполагаемых веток соединит Китай, Канаду, Европу и Восточную Россию, вторая – Азию, Ближний Восток, Северную Африку и Европу, а третья – Китай с Испанией. Все три ветки проходят через Киев, сообщает РБК-Украина.

Ожидается, что поезда Hyperloop смогут развивать скорость до 1200 километров в час. Таким образом, при условии реализации проекта, доехать из Киева в Одессу или Днепр можно будет за 23 минуты.