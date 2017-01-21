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Кремль ожидает, когда администрация Трампа определится с позицией по Украине

21.01.2017 20:24
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Кремль ожидает, когда администрация Трампа определится с позицией по Украине

Новая власть США вскоре может показать, будет ли их позиция по ситуации в Украине способствовать урегулированию этого вопроса. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает "Сегодня".

"В каком русле она будет меняться, как она будет трансформироваться, будет ли новая модальность позиции США по Украине способствовать урегулированию, мы вместе с вами увидим совсем скоро", – сказал Песков.

По его словам, позиция новой власти США покажет, можно ли их привлекать к решению украинского вопроса.

"Это будет зависеть от позиции "новых" американцев, ведь "старые" американцы вместо того, чтобы готовиться к инаугурации своего будущего президента, отправились в Киев", – подчеркнул он.


Фото: www.segodnya.ua/

Теги: Украина, США, Донбасс, поза, Кремль
 
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