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Погода в Украине на 21 января: снег, температура опустится до -2
21.01.2017 10:23
В субботу, 21 января, синоптики прогнозируют в Украине снег. Соответствующую информацию обнародовал Укргидрометцентр.
Так, на западе страны температура днем ожидается от -2 до +2. В северной части Украины - от -1 до +2. В восточных областях также пройдет снег, днем от -1 до +1. На юге прогнозируют осадки, дневная температура от -1 до +2.
В Киеве температура будет колебаться от -1 до +1.
Фото: ecocollaps.ru/
Теги: Украина, Донбасс, погода, зима
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