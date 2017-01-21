Погода в Украине на 21 января: снег, температура опустится до -2

21.01.2017 10:23

В субботу, 21 января, синоптики прогнозируют в Украине снег. Соответствующую информацию обнародовал Укргидрометцентр.

Так, на западе страны температура днем ожидается от -2 до +2. В северной части Украины - от -1 до +2. В восточных областях также пройдет снег, днем от -1 до +1. На юге прогнозируют осадки, дневная температура от -1 до +2.

В Киеве температура будет колебаться от -1 до +1.