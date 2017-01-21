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Премия "Cамые красивые": певицу Ани Лорак сняли с голосования

21.01.2017 18:32
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Премия "Cамые красивые": певицу Ани Лорак сняли с голосования

Певицу Ани Лорак сняли с голосования на премию "Viva! Самые красивые-2016",  сообщают организаторы премии. 

"Премия "Viva! Самые красивые" – это барометр народной любви, и в ней есть место красоте, созиданию, единению. Уважая общественное мнение и чувства достаточно большой аудитории, которая не поддерживает участие Ани Лорак в номинации, редакционная коллегия приняла решение исключить певицу из номинантов "Viva! Самые красивые-2016", - говорится в сообщении. 

Ранее в сети разгорелся скандал из-за участия в номинации Лорак, которая активно гастролирует в РФ, выступает на концертах в поддержку российской армии и ВМФ. 

IX церемония награждения "Viva! Самые красивые-2016" состоится 18 марта 2017 года в Национальном дворце искусств "Украина". 


Фото: ivona.bigmir.net/

Теги: Украина, Донбасс, премия, Ани Лорак, певица
 
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