Премия "Cамые красивые": певицу Ани Лорак сняли с голосования

21.01.2017 18:32

Певицу Ани Лорак сняли с голосования на премию "Viva! Самые красивые-2016", сообщают организаторы премии.



"Премия "Viva! Самые красивые" – это барометр народной любви, и в ней есть место красоте, созиданию, единению. Уважая общественное мнение и чувства достаточно большой аудитории, которая не поддерживает участие Ани Лорак в номинации, редакционная коллегия приняла решение исключить певицу из номинантов "Viva! Самые красивые-2016", - говорится в сообщении.



Ранее в сети разгорелся скандал из-за участия в номинации Лорак, которая активно гастролирует в РФ, выступает на концертах в поддержку российской армии и ВМФ.



IX церемония награждения "Viva! Самые красивые-2016" состоится 18 марта 2017 года в Национальном дворце искусств "Украина".