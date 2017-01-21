СБУ раскрыла "российский след" в подготовке покушения на народного депутата Украины

21.01.2017 16:38

Покушение на государственного деятеля, которое планировалось осуществить при кураторстве российских спецслужб, предупредила Служба безопасности в Киеве. Об этом 21 января на брифинге сообщил глава СБУ Василий Грицак, передает "Украинская правда".



"Вчера сотрудники СБУ разоблачили, задокументировали и на этапе выполнения предотвратили покушение на жизнь государственного деятеля, народного депутата Украины. По нашим данным, операция по физической ликвидации нардепа планировалась, готовилась и контролировалась с территории России", - сообщил Грицак.



По его словам, у СБУ есть основания предполагать, что к организации покушения причастны спецслужбы РФ.



По данным Грицака, организатор покушения - уроженец РФ Т., 1965 года рождения, который долгое время жил на территории Харьковской области.



"С началом военных действий на Донбассе в 2014 году он выехал на территорию "ЛНР" и вступил в ряды незаконных военизированных формирований, занимал там одну из средних руководящих должностей, занимался вопросами проведения диверсионной работы на территории Украины", - отметил Грицак.



Он добавил, что в настоящее время гражданин Т. находится в г.Белгород (РФ). Для совершения преступления Т. подобрал 2 человек, граждан Украины, ранее судимых.



"В частности, один из них - гражданин С. 1980 г.р. уроженец Донецкой области, ранее трижды судимый, последний раз - за кражу, другой - гражданин Д., 1978 г.р., уроженец АР Крым, дважды судимый за разбой. Оба исполнители отбывали наказание на территории Крыма, после чего отбыли в РФ и прибыли в Украину с территории России ", - сообщил Грицак.



Глава СБУ отметил, что по факту начато уголовное производство.