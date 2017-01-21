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Служба безпеки України привітала українців з Днем соборності (ВІДЕО)

21.01.2017 10:08
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Служба безпеки України привітала українців з Днем соборності (ВІДЕО)

Служба безпеки забезпечить територіальну цілісність України. На цьому наголосив у своєму вітанні до Дня Соборності Голова Служби безпеки України Василь Грицак.
«Ми пам’ятаємо уроки історії ‒ українське військо, СБУ зробить все можливе і неможливе, щоб зберегти нашу країну», ‒ підкреслив він.
Голова Служби нагадав, що майже сто років тому Україна не змогла зберегти свою незалежність. Прикро, що сьогодні агресор знову намагається поставити під загрозу суверенітет і територіальну цілісність нашої держави, марить планами понівечити єдність України - зазначив він. 

«Духовна єдність, національна свідомість, прагнення до свободи нашого народу історично були і є головними консолідуючими чинниками в незалежній Україні», ‒ сказав голова СБУ. 
Василь Грицак запевнив, що Служба безпеки України щодня відповідально й професійно протистоїть сучасним загрозам миру й безпеці задля того, щоб наша держава посіла гідне місце в європейській родині, була єдиною і потужною.



Фото: donbass.ua/

Теги: Украина, Донбасс, поздравление, День Соборности, СБУ
 
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