Служба безпеки України привітала українців з Днем соборності (ВІДЕО)

21.01.2017 10:08

Служба безпеки забезпечить територіальну цілісність України. На цьому наголосив у своєму вітанні до Дня Соборності Голова Служби безпеки України Василь Грицак.

«Ми пам’ятаємо уроки історії ‒ українське військо, СБУ зробить все можливе і неможливе, щоб зберегти нашу країну», ‒ підкреслив він.

Голова Служби нагадав, що майже сто років тому Україна не змогла зберегти свою незалежність. Прикро, що сьогодні агресор знову намагається поставити під загрозу суверенітет і територіальну цілісність нашої держави, марить планами понівечити єдність України - зазначив він.

«Духовна єдність, національна свідомість, прагнення до свободи нашого народу історично були і є головними консолідуючими чинниками в незалежній Україні», ‒ сказав голова СБУ.

Василь Грицак запевнив, що Служба безпеки України щодня відповідально й професійно протистоїть сучасним загрозам миру й безпеці задля того, щоб наша держава посіла гідне місце в європейській родині, була єдиною і потужною.



