Украина сможет работать с администрацией Трампа, но следует уже больше рассчитывать на себя - Горбулин

"Я лишь частично разделяю те чрезмерные тревоги, которые есть сегодня в некоторых экспертов относительно нового состава администрации президента США. С этим составом мы вполне можем (и должны) работать. Другое дело - понимаем ли мы сами, чего хотим от этой администрации? А вопрос отнюдь не второстепенный. Каковы наши принципиальные позиции, которых мы хотим достичь при поддержке США? Тем более, что каким бы эпатажным не казался новый президент, все равно есть обстоятельства, которые он вряд ли сможет изменить и "дать задний ход", в том числе - относительно статуса Крыма", - написал Горбулин.

Он отметил, что для американо-российских отношений ситуация может оказаться даже сложнее.

По его мнению, удачные российские кибератаки, которые с технической точки зрения не были чем-то экстраординарным и привели к серьезным политическим последствиям совсем по другой причине, и отсутствие на них жесткой реакции со стороны США почти гарантированно спровоцируют Россию на новые операции по политической дестабилизации США. "Ибо, как учит нас уже украинский опыт, Путин останавливается только там, где достает резкий и жесткий отпор. И это как раз то, что может сорвать любое сближение между Трампом и Путиным. И Киссинджер с его "челночной дипломатией" здесь мало чем поможет", - считает академик.

Кроме того, отметил он, вероятной остается и другая логика развития этих отношений: не смягчение позиции США в отношении России, а радикализация из-за предложения "открытой конкуренции". К этому поощряет не только "напускной мачизм" лидеров России и США, но и простая арифметика: экономические потенциалы США и России несопоставимы, а Россия, которая находится под санкциями, дополнительно испытывает стратегические потери.

"Можно представить вариант, о котором говорят некоторые эксперты, скажем, в сфере ядерного вооружения: после 2021 года, когда истечет срок действия договора СНВ-3 (договор о сокращении стратегических наступательных вооружений - ред.), Трамп и его администрация воспользуются этим для глубинной модернизации ядерных вооружений и наращивания системы ПРО по всему миру. России же будет предложено сделать то же самое для обеспечения своей безопасности. Однако для изрядно обескровленной российской экономики такая новая гонка вооружений может закончиться драматично", - уверен Горбулин.

Он спрогнозировал, что такой подход может "очень активно, хотя и неформально" поддержать ЕС, который в итоге может рассчитывать на усиление военного присутствия США в регионе, следовательно уменьшить тревоги за собственную безопасность.

"Обама никогда не пошел бы на такую рискованную игру, а вот Трамп - вполне может", - считает Горбулин.

По мнению директора Национального института стратегических исследований, мы все уже имеем "хорошенько выдохнуть", думая о новой администрации, и больше сосредоточиться на украинских вопросах. Это не означает, что мы должны полностью игнорировать возможный новый внешнеполитический курс Трампа, отметил он, но относиться к нему нужно рациональнее и конструктивнее, акцентируясь только на том, что для нас действительно важно.

"США остается крупнейшим международным субъектом, и от их решений зависит очень многое. Много, но далеко не все. Возможно, это определенный "момент истины". Не так для нас, как для наших европейских коллег. Что следует уже больше рассчитывать на себя", - резюмировал академик.