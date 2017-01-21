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В Одессе сегодня горели "Привоз" и мебельная фабрика
Пожары на известном рынке "Привоз" и фабрике мебели "Энни" произошли в Одессе в течение дня.
Как сообщает пресс-служба ГСЧС, в 12:18 по ул. Бугаевская 1, на территории предприятия "Фабрика Энни" возникло возгорание кровли и помещения раздевалки на 2 этаже цеха производственного здания на площади 200 квадратных метров. Пожарные работали по повышенному номеру вызова.
В 12:52 пожар был локализован, а в 13:04 - ликвидирован. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
Около 16:00 пожар произошел на одесском рынке "Привоз". Об этом УНН сообщил пресс-секретарь ГосЧС в Одесской области Андрей Мельник.
На место происшествия выехали 4 пожарных автомобиля. "Возгорание началось со стороны улицы Эстонской. В результате происшествия выгорело четыре павильона", - сообщили в ГосЧС в Одесской области.
Огонь удалось ликвидировать в течение 20 минут, никто не пострадал. На месте происшествия работают спасатели.
Фото: www.unn.com.ua/
Теги: Донбасс, Одесса, мебель, пожар, привод
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