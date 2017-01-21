Последние новости раздела
- Встреча Порошенко с Трампом может состояться уже в феврале08:52
- С 1 января в Украине изменился порядок оформления пенсий08:43
- Разговор посла Украины в США Чалого и президента Трампа состоялся в позитивном ключе08:30
- В Украине снова подорожает коммуналка08:10
- Высокие тарифы прижали - украинцы начали сдавать жилье в аренду бесплатно22:53
- Недвижимость в Киеве, валюта и боевой самолет - бывший доброволец АТО из Беларуси за короткий срок заработал в Украине 22:40
- Жуткое преступление в Киеве: сожитель зарезал женщину на глазах у детей22:23
- Украина вернет оккупированный Донбасс и Крым - Портников21:37
- В Киеве для владельцев карточки киевлянина запустили новый сервис21:11
- "Будет шок" - министр соцполитики о грядущей пенсионной реформе21:04
Встреча Порошенко с Трампом может состояться уже в феврале
21.01.2017 08:52
Прорабатывается возможность встречи президента Петра Порошенко с Дональдом Трампом в ходе визита Порошенко в США в феврале. Об этом сообщил посол Украины в Соединенных Штатах Валерий Чалый, передает "Укринформ".
Чалый отметил, что еще не решено, состоится ли встреча во время этого визита. "Но, я думаю, что это было бы естественно, поскольку мы имеем вопросы, которые нужно обсудить в ближайшее время", - сказал он.
Порошенко может посетить США в двадцатых числах февраля в связи с началом председательствования Украины в Совете безопасности ООН.
20 января Порошенко поздравил Трампа со вступлением в должность президента США.
Фото: news.liga.net/
Теги: Донбасс, февраль, встреча, трамплин, Порошенко
Читайте также:
- Встретится ли Трамп с Порошенко в ближайшее время - мнение эксперта
- Трамп "некоторое время" не будет спешить снимать санкции с России
- Встреча контактной группы в Минске 17 февраля может не состояться
- Турчинов встретился с Лукашенко и продал ему украинскую электроэнергию (ВИДЕО)
- Студентка предложила игроку "Шахтера" руку и сердце (ФОТО)
- В Донецке прошла встреча "руководителей" фейковых "республик"
- С 1 января в Украине изменился порядок оформления пенсий08:43
- В Украине появились бесплатные оnline-курсы английского языка для переселенцев08:02
- "Власти ДНР" намерены пожаловаться в Минске на перенос позиций ВСУ в район Донецкой фильтровальной станции07:48
- Украинский флаг над "Бутовкой", ползучее наступление на Дебальцево и минимальные потери - удачная неделя для ВСУ в зоне АТО07:33
- За вчерашние сутки, 20 января, боевики 22 раза обстреляли позиции ВСУ на Донбассе07:14
- Недвижимость в Киеве, валюта и боевой самолет - бывший доброволец АТО из Беларуси за короткий срок заработал в Украине 22:40
- В школах Краматорска прошли акции и флешмобы, посвященные Дню Соборности Украины (ВИДЕО)22:03
- Признание для Гааги: российские военные поют о войне на Донбассе (ВИДЕО)21:59
- Украина вернет оккупированный Донбасс и Крым - Портников21:37
- В воскресенье в оккупированном Донецке перекроют движение транспорта 21:26
- Команда нового президента США может стать самой богатой за всю историю Америки (ВИДЕО)09:31
- Путин будет баллотироваться в президенты РФ в 2018 году09:17
- Встреча Порошенко с Трампом может состояться уже в феврале08:52
- С 1 января в Украине изменился порядок оформления пенсий08:43
- Разговор посла Украины в США Чалого и президента Трампа состоялся в позитивном ключе08:30
- В Украине снова подорожает коммуналка08:10
- В Украине появились бесплатные оnline-курсы английского языка для переселенцев08:02
- "Власти ДНР" намерены пожаловаться в Минске на перенос позиций ВСУ в район Донецкой фильтровальной станции07:48
- Украинский флаг над "Бутовкой", ползучее наступление на Дебальцево и минимальные потери - удачная неделя для ВСУ в зоне АТО07:33
- За вчерашние сутки, 20 января, боевики 22 раза обстреляли позиции ВСУ на Донбассе07:14
- С чем может быть связано воспаление в организме16:17
- Сидячий образ жизни ускоряет старение на восемь лет – ученые15:34
- Назван напиток, который защитит от морщин и лишнего веса11:08
- Январь. Прифронтовую рощу снегом засыпает09:15
- Околиц чёрно-белое безмолвие08:45
- 13 ошибок по уходу за собственной кожей08:00
- Найден план Даллеса по Донбассу. Сенсационный документ. ВИДЕО21:50
- Молодой женщине важно знать...18:50
- Станет ли Порошенко вторым Скоропадским?11:40
- Криминальные акции «Киевэнерго»: дело спускают на тормозах?16:30
- "Люди остались на оккупированной территории и не имеют морального права предъявлять претензии по выплате пенсий Украине" - цинизм высказывания народного избранника зашкаливает
- «ДНР» заявляет о выходе в 2017 году на границы всей Донецкой области
- Невзоров назвал главаря "ДНР" Захарченко "уникальным идиотом"
- Приходько: судьба Донбасса решится в 2017 году
- Плотницкий уехал в Москву и не выходит на связь со своим окружением
- Захарченко сделал скандальное заявление о переселенцах в Крыму
- На КПВВ "Новотроицкое" на двух автомобилях с гуманитарной помощью от штаба Ахметова пограничники обнаружили запрещенные предметы
- Сазонов: в ближайшее время "Оппоблок" будет уничтожен
- Зачем на самом деле Путин затеял войну на Донбассе
- В киевской многоэтажке оборвался лифт с женщиной и 3-летним ребенком