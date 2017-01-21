Встреча Порошенко с Трампом может состояться уже в феврале

21.01.2017 08:52

Прорабатывается возможность встречи президента Петра Порошенко с Дональдом Трампом в ходе визита Порошенко в США в феврале. Об этом сообщил посол Украины в Соединенных Штатах Валерий Чалый, передает "Укринформ".

Чалый отметил, что еще не решено, состоится ли встреча во время этого визита. "Но, я думаю, что это было бы естественно, поскольку мы имеем вопросы, которые нужно обсудить в ближайшее время", - сказал он.

Порошенко может посетить США в двадцатых числах февраля в связи с началом председательствования Украины в Совете безопасности ООН.

20 января Порошенко поздравил Трампа со вступлением в должность президента США.