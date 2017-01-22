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Главарь "ДНР" объяснил президенту США Дональду Трампу, что ему нужно делать с Украиной
22.01.2017 15:30
Главарь "ДНР" Александр Захарченко "поздравил" президента США Дональда Трампа с вступлением в должность через социальные сети.
"Поздравляю Дональда Трампа. Надеюсь, что он будет следовать принципам разумного эгоизма, в т.ч. в украинском вопросе", - написал боевик на своей странице в "Твиттере".
Несколько позже он пояснил, чего именно ждет от 45-го президента США: "Что такое разумный эгоизм США? Остаться на Украине - повысить для себя риски и затраты. Зачем? Лучше усадить Киев за стол переговоров с нами".
В настоящее время трудно сказать, знает ли Дональд Трамп о существовании Александра Захарченко.
Истчник ostro.org
Теги: Украина, США, Донбасс, президент, ДНР
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