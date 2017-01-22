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Когда можно отрезать отопление в многоквартирном доме
После подорожания жилищно-коммунальных услуг украинцы все чаще стали задумываться об отказе от централизованного отопления. Однако в украинском законодательстве не предусмотрена возможность поквартирного отключения. Впрочем, можно отрезать отопление всем домом. Об этом сообщает Domik.ua.
Прекратить теплоснабжение можно во всем доме после единогласного принятия решения. То есть поддержать инициативу должны все владельцы квартир/ В приказе Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Украины №4 от 22 ноября 2005 года (последняя редакция — от 9 августа 2008 года) прописана соответствующая норма в "Порядке отключения отдельных жилых домов от сетей централизованного отопления и снабжения горячей водой при отказе потребителей от централизованного теплоснабжения".
Отключить дом от отопления может только его собственник — жилищно-коммунальный сектор, жилищно-строительный кооператив или объединение собственников многоквартирного дома. Он или его представитель должен подать заявление в специализированную комиссию при районной администрации. Заявление должно обязательно содержать причину отказа от услуги, экземпляр письменного решения общего собрания жильцов дома об отказе от централизованного снабжения теплом с целью дальнейшего обустройства автономного или индивидуального отопления. В поддержку отключения должны поставить подписи все владельцы квартир в доме, что позже обязательно проверит комиссия.
Когда отключается целый дом от центрального отопления, тогда ставится заглушка на входе. Соответственно все внутридомовые сети центрального теплоснабжения демонтируются. Таким образом, отменяется оплата за отопление общественных мест в доме.
После отключения централизованного отопления возникает вопрос, какой вид отопления выбрать. Существуют варианты отопления электричеством и газом. Необходимо учитывать, что любую установку нужно согласовать с поставщиком газа или электричества. Соответственно, если, к примеру, выбор пал на газовый котел, нужно обратиться в газовую службу (если это не противоречит техническим возможностям и есть 100% согласие жильцов дома). Главной технической проблемой является отсутствие дымовых каналов в многоэтажных домах.
Если совершается установка индивидуального отопления на электричестве, действуют те же правила.
Также есть возможность установить крышную или модульную котельную в случае невозможности подведения к дому централизованного отопления.
Источник from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, отопление, ЖКХ, теплоснабжение
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