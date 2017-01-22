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Масштабное ЧП в Киеве
22.01.2017 17:10
Службы работают над устранением последствий инцидента.
Сегодня на ул. генерала Жмаченко произошел серьезный прорыв на трубопроводе "Киевводоканала", в результате которого потоки воды затопили всю улицу, а проезжающее мимо авто ушло под асфальт.
Как сообщают в Центре организации и безопасности дорожного движения в Киеве, по состоянию на 13:00 участок от Дарницкого бульвара до здания №26 был полностью перекрыт для проезда.
"Вследствие аварии проезжую часть и часть тротуара залило водой. Автомобиль ВАЗ, который двигался по тротуару, провалился в яму. Сейчас на месте работают коммунальные службы, а перекрытие движения обеспечивают патрули полиции", – сообщают в Центре.
Источник segodnya.ua
Теги: Донбасс, Киев, потоп, асфальт, трубопровод, автомобиль
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