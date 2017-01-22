Минималка и прожиточный минимум, как теперь платить налоги

22.01.2017 13:00

С 1 января 2017 года минимальная зарплата в Украине стала в два раза больше прожиточного минимума. Этот разрыв отобразился и на некоторых налогах и сборах, пишет UBR.ua.

Ценные подарки

Так как минимальная зарплата выросла вдвое, практически все льготы по налогу с доходов физлиц (НДФЛ) были урезаны наполовину. Это сделали, чтобы итоговые суммы льгот остались примерно на прежнем уровне.

Например, в 2016 году налогообложение подарка не проводилось, если его стоимость не превышала 50% минимальной зарплаты на 1 января отчетного года, то есть 689 гривен. Теперь этот предел уменьшен до 25% и не нужно платить за подарок до 800 гривен.

Важно, чтобы этот подарок был в не денежной форме. Тогда его стоимость не включается в общую годовую декларацию о доходах. Такие подарки можно получать раз в месяц. Более ценные предметы облагаются налогом.

Его сумма рассчитывается так: от общей стоимости подарка отнимается 800 грн., а оставшаяся сумма облагается налогом как дополнительное благо. Она умножается на коэффициент 1,219512 (правила расчета пп. "е" 164.2.17 НКУ) и облагается по ставке НДФЛ 18%. Следует также помнить, что 1,5% военного сбора нужно рассчитывать от размера превышения над необлагаемой стоимостью без учета коэффициента.

Например, подарок сотруднику стоимостью 3000 гривен обойдется работодателю в 483 гривен НДФЛ плюс 33 грн военного сбора, итого - 516 гривен.

"Налоговая социальная льгота утратит свою актуальность в этом году. Она привязана к прожиточному минимуму и считается, как и прежде, умножением на коэффициент 1,4. Выходит, что минимальная зарплата, дающая право на налоговую социальную льготу, составляет 2240 гривен. Но минимальная зарплата с 1 января 2017 года равна 3200 гривен", - отметила аудитор Crowe Horwath Оксана Зайцева.

Налоговая социальная льгота позволяет уменьшить налогооблагаемый доход, а соответственно и сумму НДФЛ, удерживаемую из зарплаты работника. Сумма "скидки" зависит от размера льготы, на которую имеет право работник. Размер обычной НСЛ остался прежним - 50% от прожиточного минимума, то есть 800 гривен.

"В 2017 году это будет актуально только для тех, кто занят неполный рабочий день или работает по совместительству", - поясняет директор Палаты налоговых консультантов Виталий Смердов.

Кроме того, НСЛ пригодится работникам, которые содержат двух и более детей до 18 лет. Им предоставляют 100-процентную или 150-процентную налоговую социальную льготу в расчете на каждого ребенка. Предельный размер дохода для применения льготы (2240 грн) умножается на количество детей.

Скажем, если у одинокой матери трое детей до 18 лет, то она имеет право в 2017 году на получение 150% НСЛ в сумме 1200 гривен, при условии, что ее доход за месяц не превысит 6720 гривен (2240 грн × 3). Важно отметить, что право на повышение предельного размера дохода для НСЛ за счет количества детей имеет только один из родителей. Налоговой льготой можно пользоваться до конца года, в котором ребенку исполнилось 18 лет.

Как считать ЕСВ

Минимальный страховой взнос в 2017 году составляет 22% от минимальной зарплаты или 704 гривен. Его надо платить в любом случае, ели доход сотрудника не дотягивает до минимальной зарплаты.

"Разумеется, закон запрещает платить меньше минимальной зарплаты. Но тут есть важный нюанс: если выполнена месячная норма труда", - поясняет Оксана Зайцева.

Следовательно, если работник трудится меньше 8 часов в день, работает неполную неделю или по совместительству, его зарплата может быть ниже минимальной. Но только в случае работы по совместительству не нужно подтягивать уплату ЕСВ до минимального уровня.

Максимальный доход, облагаемый ЕСВ (ставка 22%) установлен в размере 25 прожиточных минимумов. Соответственно, с 1 января по 30 апреля 2017 года он составит - 40 000 грн, с 1 мая - 42 100 грн, с 1 декабря - 44 050 гривен. Все доходы свыше этих сумм не облагаются ЕСВ.

Многим оставалось неясным, как быть с договорами гражданско-правового характера, поскольку доходы по таким договорам не являются зарплатой по определению. Скажем, мастер может выполнять услугу один час в день.

"Здесь также нет необходимости доначислять ЕСВ до "минималки". Однако если такую работу выполняет штатный сотрудник, у которого есть оклад, то при общем доходе (по договору и ставке) меньше минимального, придется платить за него ЕСВ в размере 704 гривен", - пояснила Зайцева.

Хотя обычно доходы из двух источников перекрывают размер минимальной зарплаты. За выявленные нарушения полагается штраф.

Штрафы по показаниям

Штрафы привязаны к минимальной зарплате. В частности, ст. 265, где установлена ответственность за нарушения трудового законодательства, была дополнена правом контролеров штрафовать на три минимальные зарплаты (9600 грн) за не допуск к проверке или препятствование ей.

"Что будут считать препятствием - физический не допуск или не предоставление информации, пока неизвестно. Или инспекторы будут трактовать так попытки предпринимателей доказать свою правоту", - говорит Оксана Зайцева.

Выявить факты полной занятости при зарплате меньше минимальной или выплаты зарплат в конвертах проверяющие могут только при помощи показаний самих сотрудников.

Источник from-ua.com