Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Строительство ж/д подъездов к Керченскому мосту планируют завершить уже в этом году

22.01.2017 18:40
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Строительство ж/д подъездов к Керченскому мосту планируют завершить уже в этом году

Российская компания "Стройгазмонтаж" приступит к строительству железнодорожных подходов к Керченскому мосту уже в этом году. Об этом заявил глава министерства транспорта РФ Максим Соколов, передает издание "РИА-Новости. Крым".

"Да, они высказали такую позицию, мы необходимые документы уже направили в правительство. Они начнут строительство в этом году", - заявил Максим Соколов.
При этом он отметил, что у "Стройгазмонтаж" достаточно времени для того, чтобы завершить строительство вовремя. "У нас почти три года", - добавил глава минтранса РФ.
Новости по теме: В оккупированном Крыму бригада Росгвардии возьмет под охрану Керченский мост
Максим Соколов также отметил, что стоимость работ еще не определена, но это будет в рамках установленного проектной документации лимита.
Напомним, строительство мостового перехода через Керченский пролив было начато в мае 2015 г. Согласно предварительным расчетам, завершить строительство планировали в 2018 г., однако позже эти сроки были перенесены на год.

Источник 112.ua



Теги: Донбасс, Крым, строительство, железная дорога, мост, Керченский пролив
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх