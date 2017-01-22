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Строительство ж/д подъездов к Керченскому мосту планируют завершить уже в этом году
Российская компания "Стройгазмонтаж" приступит к строительству железнодорожных подходов к Керченскому мосту уже в этом году. Об этом заявил глава министерства транспорта РФ Максим Соколов, передает издание "РИА-Новости. Крым".
"Да, они высказали такую позицию, мы необходимые документы уже направили в правительство. Они начнут строительство в этом году", - заявил Максим Соколов.
При этом он отметил, что у "Стройгазмонтаж" достаточно времени для того, чтобы завершить строительство вовремя. "У нас почти три года", - добавил глава минтранса РФ.
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Максим Соколов также отметил, что стоимость работ еще не определена, но это будет в рамках установленного проектной документации лимита.
Напомним, строительство мостового перехода через Керченский пролив было начато в мае 2015 г. Согласно предварительным расчетам, завершить строительство планировали в 2018 г., однако позже эти сроки были перенесены на год.
Источник 112.ua
Теги: Донбасс, Крым, строительство, железная дорога, мост, Керченский пролив
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